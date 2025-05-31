日大叔疑遭「台女」桃色詐騙207萬！　後悔怨：她常傳愛心給我

▲日本多次發生嫌犯自稱來自台灣的桃色詐騙案。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本三重縣鈴鹿市一名50多歲男子遭遇桃色詐騙，他透過社群媒體認識一名自稱住在台灣的女性，隨後陷入愛河，聽信對方的投資邀約，在短短幾個月就被騙走價值約1000萬日圓（約新台幣207萬元）的加密貨幣。事實上，日本先前就曾多次發生嫌犯聲稱住在台灣、以虛擬貨幣投資為誘餌詐騙成功的案例，被害人有男有女，但全都是因墜入愛河而受騙上當。

根據《讀賣新聞》報導，被害的50多歲男性2024年4月透過社群平台結識一名自稱住在台灣的女性，兩人互相自我介紹後，也只是在閒聊京都的旅遊話題，但是對方經常傳送愛心的表情符號，營造曖昧氛圍，讓他開始產生情愫。

對方不久後便向他推薦虛擬貨幣投資，聲稱「這周市場已上漲18％，你也可以參與」。男子起初先投入5萬日圓（約新台幣1萬元）試水溫，對方隨即讓他成功提領1萬日圓（約新台幣2076元）收益，讓他信以為真。接下來又分6次投入共200萬日圓（約新台幣41萬元），之後對方以「保證金」等理由持續要求追加匯款，最終加總起來，金額高達約1000萬日圓（約新台幣207萬元）。

男子坦言，自己手機裡安裝的投資App畫面不斷顯示「獲利增加」，直到想提領獲利時卻被要求繳納高額稅金，這才驚覺自己受騙。他懊悔表示，早就看過新聞報導詐騙案例，卻仍因一時大意掉入陷阱，直言「天下沒有白吃的午餐，對不懂的東西還是別碰比較好。」

山梨縣北杜市也有一名40多歲的女上班族，透過社群媒體認識一名自稱是「台灣籍健身房老闆」的男子，沒想到因此陷入桃色詐騙，被對方以虛擬貨幣投資為誘餌，騙走價值約1132萬日圓（約新台幣250萬元）的加密貨幣。

兵庫縣一名56歲男子聽信一名自稱是居住在台灣的女投資家的言論，被騙走價值約1億6900萬日圓（約新台幣3625萬元）的虛擬貨幣。男子原本對其深信不疑，直到發現無法將資金提領後，才得知受騙。

根據三重縣警方統計，2024年全縣共發生127起社群媒體桃色詐騙案件，總損失金額約9億4400萬日圓（約新台幣1.9億元）；另外還有175起社群媒體投資詐騙，金額超過17億6300萬日圓（約新台幣3.6億元）。

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