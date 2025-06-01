日1歲雙胞胎離奇「跳進滿水浴缸」1溺斃1傷　爸媽：本來在房間玩

▲日本一對父母放任雙胞胎兒子獨自泡澡，釀成悲劇。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京發生一起幼童溺水事件，一對父母放任1歲的雙胞胎兒子兩人玩耍，沒想到等到回到現場後，才發現2名兒子跑到浴室內，且都已經溺水，失去意識，緊急通報警消。經過搶救，其中一人雖恢復意識，但另一人則不治身亡。面對警方調查，父母則聲稱，當時正在忙其他的家事，才沒有注意到小孩。

根據《富士新聞網》報導，男嬰們的家屬5月31日晚間7時通報警消稱，有2名幼童在浴缸內溺水失去意識。救護人員趕往位於東京都足立區的住家後，隨即將這對年僅1歲的雙胞胎男嬰們送往醫院搶救。兩人被救起時已經沒有意識，其中一人送醫後恢復意識，但另一人仍因搶救無效死亡。

根據《朝日電視台》報導，警方表示，2名男嬰事發時在沒有大人的陪伴下，獨自進入2樓浴室的滿水浴缸內，而父母當時一人在1樓忙著做其他家事，另一人則是暫時外出，兩人都未注意到孩子的狀態，時間至少30分鐘。不過父母則聲稱，事發時，孩子本來在2樓其他房間玩，不知為何會一起跑進浴室，又跳進滿水浴缸內，導致溺水。

在面對警方調查時，他們也坦言，「的確有一段時間沒在看孩子。」由於2人的身上皆無明顯外傷，初步判斷為溺水，不過仍將深入調查詳細事發情況與男嬰的死因。