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韓總統大選辯論爆粗口！他喊「在重要部位插竹筷」　各界怒喊退選

▲▼共同民主黨李在明、民主勞動黨權英國、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫27日晚間進行第3場電視辯論。（圖／路透）

▲共同民主黨李在明、民主勞動黨權英國、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫27日晚間進行第3場電視辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日實施總統大選，距今只剩不到一周。為此，南韓中選會昨（27）日晚間主持第3次電視辯論，主題聚焦政治領域。豈料，改革新黨候選人李俊錫在針對共同民主黨候選人李在明過去電話辱罵大嫂的發言提出質疑時，竟然當場直言「將筷子插入女性重要部位」，引發各界反彈、要求退選。

根據《紐西斯通訊社》等韓媒報導，在南韓中央選舉管理委員會主持下，27日晚間8時在首爾市麻浦區上岩洞MBC電視台攝影棚進行第3次、也是選前最後一次的電視大選辯論會，邀在國會擁有一定席次的政黨推薦候選人、以及民調獲得5%以上支持率的候選人出席。

出席辯論會的候選人共有4位，包括共同民主黨李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫、民主勞動黨（前身為正義黨）權英國。

電視政見辯論會進行至約莫1小時，邁入第2個主題「政治改革與修憲」的討論，包括如何消弭政治兩極化與意見對立的激化。

▼南韓共同民主黨候選人李在明身涉多個官司訴訟。（圖／路透）

▲▼南韓共同民主黨候選人李在明身涉多個官司訴訟。（圖／路透）▲▼南韓改革新黨候選人李俊錫在辯論會以涉及侮辱女性的粗鄙言論向對手發問，引發反彈。（圖／路透）

▲南韓改革新黨候選人李俊錫在辯論會以涉及侮辱女性的粗鄙言論向對手發問，引發反彈。（圖／路透）

此時，金文洙、李俊錫等2位泛保守派陣營候選人集中砲火猛烈攻擊李在明身涉多個弊案與官司，以及近期自從違反《公職選舉法》因被三審視為有罪而發回更審後，由共同民主黨發動彈劾大法院長曹喜大等行徑。

李俊錫更提到李在明妻子金惠京涉嫌違法以公費刷卡購買食材、2年內購買2800萬韓元（約新台幣61萬元）的水果，質疑「你家是養大象嗎？」；對此，李在明則以「檢方搜索權治國」反駁，認為檢察官在毫無證據的情況下，以離譜的罪名進行偵查。

隨後，李俊錫又提到2017年總統大選時，時任自由韓國黨（國民力量前身）候選人洪準杓針對在自傳中提到「母豬發情劑」一事致歉，認為李在明並未針對過去涉及爭議向全民道歉，質疑共同民主黨等泛進步派陣營針砭時事往往具有雙重標準的問題。

話鋒一轉，李俊錫向民主勞動黨候選人權英國問道，「事實上，李在明過去曾經和家人們流傳著一段『特殊對話』（指李在明以粗話羞辱大嫂），而他稍早也就此致歉。以民主勞動黨的標準來看，假設有人在提到女性時，喊著『好想在女性生殖器插筷子』，試問這能算是歧視女性的發言嗎？」

▼李俊錫在辯論中口無遮攔，提到羞辱女性和涉及性騷擾的粗鄙言論。

據悉，過去李在明曾經針對母親等相關問題，和胞兄李在善、大嫂朴仁福（音譯）起爭執，而李在明與大嫂朴仁福講電話時，更多次以包含女性生殖器表現的髒話辱罵，更威脅「撕毀你娘家母親的XXX」，相關錄音檔多達34個、長達160分鐘，於2022年1月由國民力量所屬律師張永河公開。

李俊錫表示，「今年4月某高中所發生的校園暴力事件，當時加害者曾對受害者罵髒話，說要撕毀某重要部位。請問，這是誰說過的話？」

不過，針對李俊錫公然在全民收看的電視大選辯論會上，以如此粗鄙的言語詢問其他候選人的看法，引發南韓政界與社會各方極力反彈。韓國女性電話、韓國團體女性聯合、解決性別暴力女權主義連隊等公民團體齊發聲明，要求李俊錫針對上述言論向全民道歉，並且退出此次大選。

公民團體「參與政治的母親們」和律師李秉哲更以李俊錫涉嫌違反公然侮辱、毀損名譽等罪，向警方遞狀告訴。

共同民主黨中央選舉對策委員會公報團長（發言人）趙承來今（28）日在記者會表示，「這場電視直播的大選辯論會，也有許多孩子們坐在電視機前收看，然而（李俊錫）卻講出難以啟齒的言論、行使低劣的語言暴力，所謂年輕並非就是厚顏無恥！」

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