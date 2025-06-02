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南韓總統大選倒數！結果最快「這時出爐」　李在明、金文洙集結首爾

▲▼共同民主黨李在明、民主勞動黨權英國、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫27日晚間進行第3場電視辯論。（圖／路透）

▲共同民主黨李在明、民主勞動黨權英國、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫5月27日晚間進行第3場電視辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅因發布緊急戒嚴、發動軍警封鎖國會而於4月初遭罷免下台，南韓即將於明（3）日實施總統大選。為此，共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人金文洙選前最後一天全力衝刺拉票，在全國各地進行拜票後，將於選前之夜集結首爾。此次選舉關鍵在於投票率，開票結果最快隔天凌晨出爐，結果出爐立刻就任。

根據《韓聯社》，隨著今（2）日迎來選前之夜，李在明與金文洙將選擇在最後關鍵時刻集結在首都首爾。其中，李在明將以首爾市江北區為造勢起點，先後前往京畿道河南市、城南市、光明市、首爾市江西區，最後抵達國會議事堂附近的汝矣島公園進行選前之夜造勢活動。

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／達志影像／美聯社）

李在明先後曾經擔任城南市長、京畿道知事，儘管期間弊案一籮筐，但仍積累行政經驗，是其在政治上起家的重要資產和養分，他想向外界突顯出自己是「受到外界檢驗的政治家」，最後再前往象徵「光之革命」的汝矣島廣場進行選前之夜造勢，強調自己是南韓克服戒嚴難關的最佳選擇。

另外，李在明將前往京畿道城南市住民教會召開記者會，由於城南市是李在明踏入政壇的重要起始點，因此他想藉此強調自己「不曾忘記初衷」。在結束汝矣島選前之夜造勢後，李在明將透過YouTube直播來結束競選活動。

對此，共同民主黨選舉對策委員會關係人士解釋，「城南市對李在明而言是踏入政壇的起始點，至於汝矣島公園則是藉由全民的手阻擋戒嚴內亂、守護大韓民國的象徵地。」

▲▼國民力量總統候選人金文洙1日在首爾新村造勢。（圖／達志影像）

▲國民力量總統候選人金文洙1日在首爾新村造勢。（圖／達志影像）

至於金文洙則是於2日前往濟州島四三和平公園，追悼濟州島四三事件的犧牲者，之後前往釜山車站廣場造勢，並前往東大邱車站、大田車站，最後於下午6時前往首爾市廳廣場進行選前之夜造勢，而先前曾參與國民力量黨提名候選人初選的各位人選也將共同出席，以此匯聚黨內團結，並發表「統合政府」的構想。

國民力量選舉對策委員會關係人士解釋，「首爾市廳廣場是市民們匯集的地點，且也是弱勢族群對外界訴苦的重要空間，更何況光化門是首爾的中心，附近有許多上班族，這些上班族是懷抱著夢想的年輕人，因此含有想要解決年輕族群食衣住行問題的意涵。」

在結束造勢活動後，金文洙預計還會前往首爾弘大、江南等年輕族群匯聚的地點，進行最後的掃街拜票活動，直到凌晨為止。

▲▼改革新黨候選人李俊錫才在電視辯論失言，以粗鄙言語冒犯女性，1日晚間在首爾車站前造勢。（圖／達志影像）

▲改革新黨候選人李俊錫才在電視辯論失言，以粗鄙言語冒犯女性，1日晚間在首爾車站前造勢。（圖／達志影像）

至於改革新黨候選人李俊錫則是前往位於京畿道始興市的韓國工學大學，凸顯自己理工科出身的形象，在結束位於慶尚北道慶山市嶺南大學的造勢後，將前往大邱市壽城區進行最後造勢。

而民主勞動黨（前身為正義黨）候選人權英國則以首爾市鐘路區惠化站為造勢起點，並經過首爾地鐵2號線九宜站、江南站，藉此凸顯身心障礙人士和女性議題，最後前往普信閣結束造勢活動。

根據韓媒《News1》，大韓民國2025總統大選正式投票時間將於3日上午6時至晚間8時為止，位於南韓全國各地的投票所共有1萬4259間，結束後投票匭將會完成封印，在選舉管理官、參觀人員的督導下，由警方護送至全國254間開票所進行開票，參與開票的工作人員達7萬人，選舉結果最快將於3日凌晨出爐。

由於尹錫悅遭罷免下台，總統一位空缺無人，因此一旦由南韓中央選舉管理委員會（中選會）開票後召集會議宣布當選，則該名當選人將立刻就職總統，並無過渡期。

南韓中選會表示，將預計4日上午7到9時召集全體委員會、針對當選人進行議決，不過若開票進度快的話，將於上午7時召開，從召集會議到朗讀當選人決議文約需5到10分鐘，當會議上敲下議事槌，則當選人的身分將立刻轉換成總統，由目前的代理總統李周浩（副總理兼教育部長）將三軍統帥等所有總統權限自動轉讓給當選人。

▲▼在南韓總統大選事前投票中，若要進行「轄區外投票」，必須將選票放進信封中，才能投入投票匭。（圖／達志影像）

▲投票時間結束後，票匭將會送往開票所。（圖／達志影像）

KBS、MBC、SBS等韓國三大電視台將於3日晚間8時10分（台灣時間晚間7時10分）公布出口民調，出口民調的調查對象涵蓋南韓全國325間投票所的10萬名選民，在過去9次的出口民調結果中，有8次正確預測。

報導指出，大選結果出爐的時間點之關鍵在於投票率高低。其中，2017年因朴槿惠遭到罷免下台而進行的補選（第19屆總統大選），當時由共同民主黨文在寅當選，結果初步於開票2個小時後的晚間10時出爐。

至於2022年大選（第20屆），當時由國民力量尹錫悅對上共同民主黨李在明，由於選情始終呈現五五波、相當激烈，最後選舉初步結果才於選舉隔天的凌晨2時出爐。

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