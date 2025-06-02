籌備18個月！俄70億美元軍機報銷　澤倫斯基：削減34％飛彈投射力

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭近日發動一場歷時18個月籌備的「蜘蛛網行動」，大規模出動無人機突襲俄羅斯多座空軍基地，造成41架軍機全毀或半毀，重創俄軍空中戰力。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）盛讚此行動並指出，俄方目前已有34％具備戰略巡弋飛彈投射能力的轟炸機失去作戰效能，形容這是烏方「絕無僅有」的軍事突破。

根據外媒報導，這場打擊任務由澤倫斯基親自監督，從策劃到執行歷時超過1年6個月又9天。烏克蘭國家安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Maliuk）負責指揮此次攻擊，並向澤倫斯基彙報作戰成果。

▲▼烏軍將117架無人機事先藏於木製貨櫃中，運送至俄羅斯境內多個戰略目標周邊。（圖／翻攝自X）



烏軍將117架無人機事先藏於木製貨櫃中，運送至俄羅斯境內多個戰略目標周邊，等候預定時機後，透過遠端遙控開啟貨櫃艙蓋，無人機自動起飛鎖定俄空軍基地發動攻擊。

被擊中的俄軍機型包括A-50空中預警機，以及Tu-95與Tu-22M長程轟炸機，其中後兩者是俄軍發射巡弋飛彈的主力機種。

澤倫斯基2日透過社群平台X發文表示，「當一項我在一年半前批准的行動最終實現，並讓俄羅斯損失超過40架戰略軍機時，這種感覺真的很振奮，我們會持續進行這類行動。」

澤倫斯基透露，此次攻擊行動範圍橫跨俄羅斯三個時區，執行小組事前已全數撤離，目前全員安全無虞。而行動的臨時指揮「辦公室」更驚險地設於俄羅斯聯邦安全局（FSB）某分部附近，展現烏軍情報能力與反滲透實力。

烏克蘭國家安全局（SBU）也在社群媒體發文補充指出，這場行動擊中的俄羅斯軍機總價值估計高達70億美元（約台幣2094億元），是烏克蘭安全局特別行動的具體成果，進一步凸顯其戰略打擊成效。

▲烏克蘭無人機襲擊俄羅斯多座空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）



除了具體戰果，澤倫斯基也警告，俄羅斯仍在準備新一輪大規模攻擊行動。他指出，僅在前一晚，俄軍就動用近500架無人機對烏空域施壓，並部署從艦艇上發射的「口徑（Kalibr）」巡弋飛彈，提醒全國民眾切勿輕忽空襲警報。

澤倫斯基強調，烏克蘭從未渴望戰爭，自3月11日起便支持美國提出的全面無條件停火提案，但俄方至今拒絕和平選項，選擇繼續殺戮，「我們需要來自全球的壓力——包括制裁、軍事反制與外交努力，才能讓俄羅斯回到現實。」

澤倫斯基也透露，已與國防部長、外交部長、情報首長與軍方高層召開會議，研議即將在伊斯坦堡（Istanbul）舉行的和平會談。

澤倫斯基表示，烏方提出的方案理性且實際，但俄羅斯尚未向任何一方交付回應文件，包含土耳其與美國都未收到俄方備忘錄，儘管如此，烏方仍會努力推動和平進程，「哪怕只是一點點進展，也值得我們去爭取。」

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