俄核轟炸機被毀！烏克蘭深入俄境內4千km開炸　專家：重大打擊

▲俄羅斯41架軍機被毀，事專家分析，這對俄羅斯戰略空中力量一記重大打擊。（圖／翻攝自Ukraine's Security Service）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭1日展開「蜘蛛網行動」（Spider's Web），派出117架無人機突襲俄羅斯，造成俄軍41架軍機全毀或半毀，據信包括能部署常規武器和核武器的圖-95、Tu-22 M3遠程轟炸機，以及作為雷達指揮中心的A-50預警機「支柱」（Mainstay）。軍事專家分析，這對俄羅斯戰略空中力量一記重大打擊。

彭博等報導，烏克蘭把大量無人機藏在卡車之中，運入俄羅斯境內超過4000公里處，經遠端遙控，無人機起飛升空，鎖定俄空軍基地發動奇襲。這波攻擊行動橫跨俄羅斯境內3個時區，由總統澤倫斯基與烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）親自督導，烏克蘭安全局稱，總計價值70億美元的俄軍機遇襲。

▲烏克蘭把大量無人機藏在卡車之中。（圖／翻攝自Ukraine's Security Service）

▲烏克蘭一架無人機起飛。（圖／路透）

烏克蘭官員透露，俄軍遇襲的軍機機種包括能部署常規武器和核武器的圖-95、Tu-22 M3遠程轟炸機，以及作為雷達指揮中心的A-50預警機「支柱」（Mainstay）。

▲俄羅斯圖-95戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

每日郵報指出，俄羅斯投入使用A-50預警機「支柱」大約10架，這款飛機對於協調俄戰機與防空系統至關重要。俄軍大約有120架圖-95、Tu-22 M轟炸機投入使用，是俄軍對烏克蘭軍事行動的重要資產，被轉移至距離烏克蘭數千英里的基地。

軍事分析師麥基凱（Mikey Kay）告訴BBC，「俄羅斯人絕對想不到會發生這種事。我的意思是，如果你思考一下這對普丁的戰略資產造成的毀滅性影響，這根本就是天才之舉」。

聖安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩（Philip O'Brien）認為，烏克蘭這波奇襲是俄烏戰爭中最引人注目、最成功的行動，「這是對俄羅斯戰略空中力量一記重大打擊。我們現階段尚不清楚俄羅斯將作何反應，但可以推測，他們的回應將會非常激烈」。