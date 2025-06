俄核轟炸機被毀！烏克蘭深入俄境內4千km開炸　專家：重大打擊

▲俄羅斯41架軍機被毀,事專家分析,這對俄羅斯戰略空中力量一記重大打擊。(圖/翻攝自Ukraine's Security Service)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭1日展開「蜘蛛網行動」(Spider's Web),派出117架無人機突襲俄羅斯,造成俄軍41架軍機全毀或半毀,據信包括能部署常規武器和核武器的圖-95、Tu-22 M3遠程轟炸機,以及作為雷達指揮中心的A-50預警機「支柱」(Mainstay)。軍事專家分析,這對俄羅斯戰略空中力量一記重大打擊。

彭博等報導,烏克蘭把大量無人機藏在卡車之中,運入俄羅斯境內超過4000公里處,經遠端遙控,無人機起飛升空,鎖定俄空軍基地發動奇襲。這波攻擊行動橫跨俄羅斯境內3個時區,由總統澤倫斯基與烏克蘭安全局(SBU)局長馬列克(Vasyl Maliuk)親自督導,烏克蘭安全局稱,總計價值70億美元的俄軍機遇襲。

▲烏克蘭把大量無人機藏在卡車之中。(圖/翻攝自Ukraine's Security Service)

▲烏克蘭一架無人機起飛。(圖/路透)

烏克蘭官員透露,俄軍遇襲的軍機機種包括能部署常規武器和核武器的圖-95、Tu-22 M3遠程轟炸機,以及作為雷達指揮中心的A-50預警機「支柱」(Mainstay)。

▲俄羅斯圖-95戰略轟炸機。(圖/達志影像/美聯社)

每日郵報指出,俄羅斯投入使用A-50預警機「支柱」大約10架,這款飛機對於協調俄戰機與防空系統至關重要。俄軍大約有120架圖-95、Tu-22 M轟炸機投入使用,是俄軍對烏克蘭軍事行動的重要資產,被轉移至距離烏克蘭數千英里的基地。

軍事分析師麥基凱(Mikey Kay)告訴BBC,「俄羅斯人絕對想不到會發生這種事。我的意思是,如果你思考一下這對普丁的戰略資產造成的毀滅性影響,這根本就是天才之舉」。

聖安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩(Philip O'Brien)認為,烏克蘭這波奇襲是俄烏戰爭中最引人注目、最成功的行動,「這是對俄羅斯戰略空中力量一記重大打擊。我們現階段尚不清楚俄羅斯將作何反應,但可以推測,他們的回應將會非常激烈」。

BREAKING: Major Ukrainian FPV drone swarm hits Russian airbases.



Massive FPV drone attacks struck Olenya and Belaya airbases.



Several Russian Tu-95MS strategic bombers on fire. pic.twitter.com/GFxWt4EJ1O