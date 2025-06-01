不只2座橋垮！俄軍用列車被炸　烏克蘭：摧毀俄關鍵後勤命脈

▲布良斯克州公路橋倒塌，下方火車遭到波及。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭接壤的邊境地區一夜發生2起橋樑倒塌事件，俄羅斯定調恐攻。不只如此，烏克蘭國防部情報總局（HUR）宣稱，1日凌晨，俄羅斯一列載著燃料與食物的軍用貨運列車在烏克蘭梅利托波爾（Melitopol）附近遭炸毀，當時列車正駛向克里米亞，「俄羅斯在扎波羅熱州與克里米亞地區的關鍵後勤命脈已被摧毀」。

基輔獨立報報導，烏克蘭國防部情報總局並未宣稱對爆炸事件負責，但稱針對俄羅斯占領者軍事後勤的戰鬥仍在持續中。依據烏方說法，俄羅斯加強該區域的搜查及檢查哨站，以追查肇事者。

另外，親烏克蘭游擊隊Atesh宣稱破壞頓內茨克州的一條鐵路，擾亂俄羅斯後勤。據信俄軍曾使用這條鐵路，把燃料、裝備、彈藥送往前線，如今鐵路上的中繼箱被摧毀，導致鐵路訊號、交通控制系統中斷。

▲ 庫斯克州鐵路橋坍塌。（圖／路透）

對俄羅斯來說，這一夜並不好過，因為接連發生2起橋樑倒塌事故，合計造成7死及69人受傷。

布良斯克州一座公路橋5月31日深夜突然坍塌，因橋樑橫跨火車鐵軌上方，橋樑結構崩塌及橋上大貨車重擊下方一列行駛中的客運火車，導致車廂出軌，造成司機在內共7人死亡，另有66人受傷，包括3名孩童。另一起事故發生於庫斯克州熱列茲諾戈爾斯克鎮（Zheleznogorsk），一座鐵路橋在一輛貨運列車通過時倒塌，導致部分車體掉落橋樑下方道路。

總統普丁已聽取相關簡報，調查機構稍早將這2起事件定調為恐怖攻擊。