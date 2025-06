烏克蘭「蜘蛛網行動」無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機影片曝光

▲烏克蘭無人機群轟炸俄機場,炸毀超過40架俄羅斯軍機。(圖/翻攝自X)

記者趙蔡州/綜合報導

俄烏戰爭近期衝突持續升溫,烏克蘭安全局(SBU)1日發動代號「蜘蛛網」的秘密行動,對俄羅斯境內多個空軍基地發動無人機攻擊,炸毀俄軍至少41架重型戰略轟炸機、預警機。俄羅斯國防部不久後也證實,確實有5個州遭到烏軍空襲,且有飛機起火燃燒,但未透露詳細損失。

#BREAKING Moscow requested urgent consultations with the US regarding the attack on russian strategic nuclear forces. Now it's hot! @realDonaldTrump @POTUS @FLOTUS @MELANIATRUMP @SecRubio @generalkellogg @WhiteHouse @JDVance @matthewlohmeier @SecGenNATO @KarimKhanQC … pic.twitter.com/U1Q5rtWG41

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導,一名SBU消息人士透露,烏克蘭安全局1日發動代號「蜘蛛網」的秘密行動,使用第一人稱視角(FPV)無人機同時向俄羅斯4處空軍基地發動空襲,總共摧毀至少41架重型戰略轟炸機、預警機,包含圖-95、圖-22M及A-50預警機等。

曝光的影片可以看見,基地內停放的整排轟炸機被炸到起火燃燒,濃濃黑煙不斷沖向天際,有些飛機還能看得出轟炸機的外觀,有些則被燒到幾乎剩下殘骸。

消息人士指出,SBU先是透過卡車將無人機偷偷運進俄羅斯,這些無人機被藏匿在貨櫃頂部特製的隱藏空間內,空襲開始後艙門會打開讓無人機升空。

#BREAKING The special operation "Spiderweb", as a result of which the @ServiceSsu hit 41 russian strategic aviation aircraft, was prepared for more than a year and a half



As our sources tell us, this operation was extremely complex from a logistical point of view.@HuffPost… pic.twitter.com/bZFYMxmrqJ