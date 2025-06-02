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烏克蘭「蜘蛛網行動」無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機影片曝光

▲▼烏無人機毀俄逾40架軍機。（圖／翻攝自X）

▲烏克蘭無人機群轟炸俄機場，炸毀超過40架俄羅斯軍機。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭近期衝突持續升溫，烏克蘭安全局（SBU）1日發動代號「蜘蛛網」的秘密行動，對俄羅斯境內多個空軍基地發動無人機攻擊，炸毀俄軍至少41架重型戰略轟炸機、預警機。俄羅斯國防部不久後也證實，確實有5個州遭到烏軍空襲，且有飛機起火燃燒，但未透露詳細損失。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，一名SBU消息人士透露，烏克蘭安全局1日發動代號「蜘蛛網」的秘密行動，使用第一人稱視角（FPV）無人機同時向俄羅斯4處空軍基地發動空襲，總共摧毀至少41架重型戰略轟炸機、預警機，包含圖-95、圖-22M及A-50預警機等。

曝光的影片可以看見，基地內停放的整排轟炸機被炸到起火燃燒，濃濃黑煙不斷沖向天際，有些飛機還能看得出轟炸機的外觀，有些則被燒到幾乎剩下殘骸。

消息人士指出，SBU先是透過卡車將無人機偷偷運進俄羅斯，這些無人機被藏匿在貨櫃頂部特製的隱藏空間內，空襲開始後艙門會打開讓無人機升空。

遭到攻擊的空軍基地分別是伊爾庫茨克州貝拉亞空軍基地（Belaya AFB），距離俄烏邊境4500公里、摩爾曼斯克州奧列尼亞空軍基地（Olenya AFB），距離邊境2000公里、梁贊州迪亞吉列夫空軍基地（Dyagilevo AFB），距離邊境520公里、伊萬諾沃州伊萬諾沃空軍基地（Ivanovo AFB），距離邊境800公里。

俄羅斯國防部1日則聲稱，有5個州遭到烏軍空襲，俄方成功擊退了伊萬諾沃州、梁贊州及阿穆爾州的襲擊，摩爾曼斯克州及伊爾庫茨克州則有數架飛機起火，但火勢都被迅速撲滅。

▼俄羅斯居民拍下烏克蘭無人機空襲後，基地起火不斷竄出濃煙的畫面。（圖／路透）

▲▼烏克蘭無人機進行「大規模」行動，狂炸俄羅斯伊爾庫次克（Irkutsk）的空軍基地，傳40多架俄羅斯軍機遭炸。（圖／路透）

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