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加薩援助點變屠宰場！哈瑪斯控以軍槍殺平民　釀31死169傷

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）控訴，以色列軍隊1日對拉法（Rafah）一處援助物資發放點開火，導致至少31人頭部或胸部中彈身亡、近170人受傷，現場一度陷入混亂。儘管以軍否認曾向平民開槍，紅十字會證實該地區戰地醫院當天收治了179名傷患，是院所設立以來單一事件中最多的一次。

根據《路透社》報導，總部設於美國的「加薩人道基金會」（GHF）強調，「沒有發生衝突、亦無死傷。」該組織更公布一段未標示日期的影片，畫面中可見數十人圍繞物資堆聚集，路透社無法獨立驗證影片真實性或實際情況。

▲▼加薩走廊居民領取救濟糧食。（圖／路透）

▲▼加薩走廊居民搬運救濟糧食。（圖／路透）

▲▼加薩走廊居民領取救濟糧食。（圖／達志影像／美聯社）

目擊者指出，數千名巴勒斯坦人聚集等待糧援時，以色列軍隊突然開火。以色列軍方則強調，初步調查結果顯示，士兵並未在民眾接近或進入發放地點時開火。

加薩衛生部指出，在拉法的艾阿拉姆（Al-Alam）區援助發放地點，共有31人被以軍射中頭部或胸部死亡，另有169人受傷。當地居民與醫護人員更表示，除了遭子彈攻擊，還有一輛以色列坦克向人群開火，當時人們正前往該發放點途中。

國際紅十字會（ICRC）則表示，位於拉法的戰地醫院當天接收了179名傷者，大多數為槍傷與彈片傷，「所有病患都表示他們是為了前往糧援地點而遭襲。這是我們設立戰地醫院一年多以來，單一事件中收治最多武器傷患的一次。」

聯合國先前警告，加薩有超過200萬人面臨飢荒風險。

GHF上週才設立4個援助據點，試圖以獨立方式分發物資，卻引發聯合國及多個人道機構質疑其不符人道標準，且集中設點於南加薩，迫使許多民眾冒險南下領援，路途中就可能面臨襲擊。

▲▼加薩走廊居民領取救濟糧食。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩有超過200萬人面臨飢荒風險。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）署長拉札里尼（Philippe Lazzarini）也在X平台發文譴責此事件，直言「援助發放已成死亡陷阱」。

哈瑪斯管轄的加薩政府媒體辦公室則譴責以色列將援助作為武器，「藉由控制糧援吸引飢餓的平民前往曝光的屠殺區域，這些地區均由以色列軍方掌控並監控」。

鄰近的汗尤尼斯（Khan Younis）城市內的納瑟醫院（Nasser Hospital）收治部分傷者，一名名叫阿布塔瑞克（Abu Tareq）的急救人員表示：「這裡情況非常悲慘，我建議大家別再前往任何糧援發放地點了。」

當地居民阿布賈扎爾（Reda Abu Jazar）表示，她的弟弟在拉法排隊領糧時被打中致死，「請停止這些屠殺，他們正在進行種族滅絕！」紅新月會也證實，當天在加薩中部另一個GHF據點也傳出襲擊，造成14人受傷。

▲▼自2023年10月7日哈瑪斯突襲南部以來，以色列展開大規模反擊行動，這場戰爭至今已導致逾5萬4千名巴勒斯坦人喪命 。（圖／路透）

▲▼自2023年10月7日哈瑪斯突襲南部以來，以色列展開大規模反擊行動，這場戰爭至今已導致逾5萬4千名巴勒斯坦人喪命 。（圖／路透）

▲▼自2023年10月7日哈瑪斯突襲南部以來，以色列展開大規模反擊行動，這場戰爭至今已導致逾5萬4千名巴勒斯坦人喪命 。（圖／路透）

停火談判卡關　哈瑪斯盼再協商

以色列與哈瑪斯就美國與阿拉伯國家提出的停火協議，再次互相指責對方導致談判破裂。根據協議內容，哈瑪斯將釋放其扣押的以色列人質，以換取以色列釋放被關押的巴勒斯坦人。

哈瑪斯5月31日表示，他們希望美方支持的協議內容有所修改，但川普特使魏科夫（Steve Witkoff）卻批評哈瑪斯的回應「完全無法接受」。埃及與卡達隨後發表聯合聲明，表示雙方仍在努力調解分歧，促成停火。

哈瑪斯接著在1日發表聲明，歡迎斡旋方的努力，並表明願意立即展開新一輪間接談判，以促成協議。

自2023年10月7日哈瑪斯突襲南部以來，以色列展開大規模反擊行動，這場戰爭至今已導致逾5萬4千名巴勒斯坦人喪命，加薩大部分地區遭摧毀，數百萬人流離失所，被迫住在臨時難民營中。

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