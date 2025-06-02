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德防長示警：俄羅斯「未來4年內」恐攻擊北約

▲▼俄羅斯研發T-14「阿爾瑪塔」（Armata）主戰坦克。（圖／路透）

▲俄羅斯研發T-14「阿爾瑪塔」（Armata）主戰坦克。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）警告，北大西洋公約組織（NATO）成員國必須為「未來4年內」可能遭俄羅斯攻擊的情況做好準備，並直言：「我們必須具備今晚就能作戰的能力。」

布洛爾在新加坡出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間接受BBC訪問時表示，俄羅斯目前每年生產數百輛坦克，其中許多可能在2029年以前就會被用來攻擊北約的波羅的海成員國。

他強調，北約目前面對的，是他40年軍旅生涯中前所未見的極為嚴重威脅，俄羅斯正大規模擴建軍力，每年生產約1,500輛主戰坦克，「這些坦克不是每輛都送往烏克蘭戰場，有些進入庫存，有些則編入新的軍事編制，而這些編制全都以西方為對象。」

布洛爾指出，根據德國及其盟國的情報，俄羅斯在2024年生產了約400萬發152公厘火炮彈藥，這些彈藥也並非全數投入烏克蘭，「我們看到俄羅斯有意圖、也在囤積軍備，未來可能針對北約的波羅的海成員國發動攻擊。」

▲▼德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）。（圖／路透）

▲德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）。（圖／路透）

布洛爾直言，「這就是分析人員的研判——可能會在2029年。因此我們必須在那之前做好準備……但若你問我，有沒有保證戰爭不會早於2029年爆發？我會說，沒有。所以我們必須具備今晚就能作戰的能力。」

長久以來，外界一直擔心，若俄羅斯攻擊北約成員國，可能引發與美國之間的大規模戰爭。根據北約第五條（Article 5），一旦成員國遭攻擊，其餘成員有義務協防。

布洛爾特別點名「蘇瓦基走廊」（Suwalki Gap）是可能的攻擊熱點。這條走廊位於立陶宛、波蘭、俄羅斯與白俄羅斯交界地帶，是戰略要地之一，「波羅的海國家真的非常容易遭到俄羅斯威脅。你一到那裡，就能真切感受到……我們在當地的談話也充分反映這點。」

他認為，俄羅斯對烏克蘭戰爭的看法與西方完全不同，對莫斯科而言，這場戰爭是與北約更大衝突的延續，「他們正在試圖突破我們的防線，也在不斷測試我們。」

布洛爾舉出多起近期案例，包括波羅的海的海底電纜遭破壞、歐洲公共交通系統遭網路攻擊、以及德國電廠與其他基礎設施上空出現不明無人機等。

因此他強調，北約成員國應重新強化軍事實力，「我們現在要做的，是全力以赴，並讓大家知道，動起來、投入更多，因為我們需要這些軍力來保衛自己，也才能建立有效的嚇阻能力。」

儘管匈牙利與斯洛伐克近期對烏克蘭戰爭立場保留，布洛爾仍強調北約整體團結，尤其芬蘭與瑞典在戰爭爆發後迅速決定加入北約，「我從來沒看過這樣的團結。」

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