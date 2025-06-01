日本連鎖拉麵店「天下一品」驚傳大規模倒閉！業內人士分析主因

▲日本拉麵連鎖店「天下一品」，至少有10間首都圈店面將於6月30日閉店。（圖／翻攝自天下一品官網）

圖文／CTWANT

日本拉麵連鎖店「天下一品」大規模閉店的消息在社群媒體上引發熱議。這家以濃郁雞骨湯底著稱的老牌名店，近日透過公告證實將於6月底關閉首都圈至少10間分店，包括澀谷店、田町店、目黑店、新宿西口店、吉祥寺店、池袋西口店、蒲田店、川崎店、大船店及大宮東口店。在拉麵業界面臨激烈競爭與原物料、人事成本高漲的雙重壓力下，業內人士分析「加盟店解約」可能是這波天下一品閉店潮的主因。

根據日本《產經新聞》援引天下一品官網的資料顯示，截至5月29日全日本尚有209間分店。雖然該公司公關部門以「避免造成負面印象」為由，拒絕透露近年店鋪數量的變化，但從歷史資料可見，2004年達成全國200間分店里程碑後，天下一品曾擴張至230至240間規模，並以300間為目標。此次關店潮將使總店數回落至約200間，較全盛期減少近20%。

對此，某大型連鎖拉麵企業透露：「新品牌不斷湧現、流行趨勢變換迅速，經營環境嚴峻。」東京商工研究數據也指出，2024年全日本拉麵店倒閉數較前年激增26.6%達57間，超越2023年45間的歷史紀錄。研究人員解釋：「熱門店鋪大排長龍的同時，更多店家因成本飆升陷入經營困境，行業淘汰速度正在加快。」

雖然天下一品的閉店潮未必直接反映上述趨勢，但成本壓力確實是共同挑戰。該公司與其他餐飲連鎖同樣歷經多次漲價，招牌「濃厚拉麵」（普通份量）從600日圓區間大幅調升至900日圓區間，加盟店的進貨成本也同步攀升。

報導補充，日本首都圈拉麵戰場競爭白熱化，除同屬濃厚系的「二郎系」、「家系」拉麵外，蘸麵等多元業態亦瓜分市場。業界觀察指出：「發跡京都的天下一品在關西雖有死忠客群，但在東京的知名度相對有限。」

即便未突破「千円」定價天花板，漲價仍可能導致客群流失，惡化加盟店的經營壓力。據悉，該公司約9成分店為加盟型態（未正式公布），因此熟悉業界的相關人士也推測：「加盟店大量解約，應是這次天下一品閉店潮的主因。」

延伸閱讀

▸ 爸突帶男客人闖她家！女兒「最原始模樣」開門傻眼 還被嗆小題大作、不體諒

▸ 私密照遭外流沉寂3週！李芷霖有「這改變」 到底誰是小三？她回應了

▸ 原始連結