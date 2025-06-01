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「1銅板食物」是健康神器！醫曝「益腦+護眼」：每家餐桌都該出現

張家銘直言，雞蛋營養又經濟實惠，是每一個家庭餐桌上都該出現的食物。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲基因醫師張家銘指出，雞蛋的營養密度高，其中的蛋黃更是營養精華所在。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

雞蛋價格低廉、營養價值高，卻有不少人擔心會蛋黃膽固醇高，不能吃太多。對此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘就直言，「這是30年前的營養觀念」，雞蛋是營養密度高的食物，尤其是蛋黃，更是營養精華所在，內含對大腦有益的「膽鹼」、幫助眼睛和皮膚健康的葉黃素及玉米黃素，還有維生素D、維生素B1等等，「它既營養，又經濟實惠，是每一個家庭餐桌上都該出現的食物」。

張家銘在臉書「基因醫師張家銘」發文表示，常有人詢問他「每天吃一顆蛋，這樣會不會膽固醇太高」，或是聽見「蛋黃膽固醇很高，不能吃太多」的說法，但最新研究發現，食物中的膽固醇，對血中膽固醇的影響其實很小，真正會影響心血管健康的，是平常攝取太多飽和脂肪、加工食品、還有少動久坐的生活方式。

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「如果您今天吃了1顆蛋，然後搭配的是生菜、水煮地瓜，那這顆蛋對您來說，幾乎是加分的。」張家銘指出，很多人為了「健康」只吃蛋白，把蛋黃丟掉，其實蛋黃才是營養精華所在，裡頭有對大腦非常重要的「膽鹼」，有幫助眼睛和皮膚健康的「葉黃素」、「玉米黃素」，還有維生素D、維生素B12、鐵、硒等等，「一顆蛋黃，遠比我們想像的更豐富」。

張家銘提到，無論是飽足感、肌肉量、體重管理，雞蛋都能幫上忙，就有研究證實，蛋白質含量高的食物，能讓人產生比較長的飽足感，也能穩定血糖，減少1天的總熱量攝取，「這對想控制體重、想戒宵夜的人來說，是一個非常實用的生活選擇，而對中年以後的族群來說，雞蛋的蛋白質能幫助維持肌肉量，對抗肌少症」。

「雞蛋是素食者關鍵營養的橋樑。」張家銘說，吃素的朋友時常擔心DHA、維生素B12、蛋白質攝取不足，只要他們願意吃蛋，這些營養幾乎都能補回來，而且現在還有富含Omega-3的「強化雞蛋」，是用亞麻籽或海藻飼養的雞生下的，裡面還多了對心血管與大腦有幫助的脂肪酸，非常適合現代人。

張家銘提醒，不是吃蛋就會心血管出問題，關鍵是整體的生活方式、飲食結構，還有搭配的選擇，「蛋加蔬菜、地瓜、糙米飯，是加分的；蛋加香腸、奶油吐司，就可能扣分」。

最後，張家銘強調，雞蛋是生活中最被低估的健康神器，它看起來普通，卻永遠不會出錯的選擇，「它既營養，又經濟實惠，是每一個家庭餐桌上都該出現的食物。我們不需要每天都吃特別昂貴的保健食品，只要好好吃1顆蛋，搭配蔬菜與穀物，身體就能得到強大支持」。

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