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「1油品」超毒！醫警告「害心梗、糖尿病」：完全不要碰

油,生酮,橄欖油, 。（圖／翻攝自pixabay）

▲橄欖油被認為是最健康的油脂之一。（圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

「少吃油」已經變成現代人自以為的健康守則，但基因醫師張家銘指出，有些油吃下去會傷血管，有些油反而是身體的修護隊，所以真正該問的不是「吃多少油」，而是「吃哪一種油」。他示警千萬不要碰反式脂肪，因為攝取它會大幅提高心肌梗塞、中風、糖尿病與死亡率，是最需要完全避免的一種脂肪。

張家銘醫師今（1日）在臉書發文，探討日常生活中油脂選擇對健康的重要性。他強調，「少吃油」已成為現代人自以為的健康守則，但真正關鍵在於「吃哪一種油」，而非單純減少攝取量。

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張家銘醫師指出，從早餐的奶油吐司到火鍋沙茶醬，各式脂肪充斥日常生活。他將脂肪分為幾大類，詳細說明其特性與健康風險。

1. 飽和脂肪：

首先是飽和脂肪，常見於豬油、牛油、奶油等傳統食材，雖然耐高溫且風味佳，但會提升壞膽固醇（LDL）水平，增加心血管疾病風險他特別提到棕櫚酸和肉豆蔻酸等飽和脂肪酸會干擾膽固醇代謝機制，建議少量且偶爾食用。

2. 反式脂肪：

張家銘醫師嚴厲警告反式脂肪的危害，民眾常吃的餅乾、派皮、奶精、酥皮、速食油炸品等多含有反式脂肪（Trans fat），這種人造油脂，不僅升高壞膽固醇，還會降低好膽固醇（HDL），且會促進慢性發炎、提高糖尿病、心梗、中風的風險與死亡率。

3. 單元不飽和脂肪：

在健康油脂方面，張家銘醫師推崇單元不飽和脂肪，常見於橄欖油、酪梨、堅果、芝麻油，它是目前醫學界公認最有益心臟健康的脂肪之一，能保護心血管健康、穩定血脂、不易氧化，並能降低壞膽固醇，並維持或提升好膽固醇。他解釋地中海飲食之所以有益長壽，正是以這類脂肪為核心。建議大家烹調時可優先選橄欖油，搭配原型食物。

4. 多元不飽和脂肪包括Omega-3、Omega-6：

張家銘說，多元不飽和脂肪（Polyunsaturated fat）包括耳熟能詳的Omega-3和Omega-6，是人體無法自行合成、必須從飲食中攝取的「必需脂肪酸」。單元不飽和脂肪（Monounsaturated fat）包括我們耳熟能詳的 Omega-9，雖然不是「必需脂肪酸」，但一樣對心血管與代謝健康非常有益。

張家銘也提醒，Omega-6 雖然也重要，但攝取過多可能引起慢性發炎與免疫系統過度反應，甚至與代謝症候群、糖尿病風險增加有關。

他表示，最健康的策略不是只吃某一種食用油，而是多方攝取，建議每週攝取2次深海魚（補足Omega-3）、選用橄欖油或酪梨油（增加Omega-9）、避免使用加工種子油（降低Omega-6）來達到真正的Omega平衡。

最後，他總結道：「油脂從來不是壞人。吃油不是錯，錯在不懂得選對油」，鼓勵大眾重新審視廚房中的食用油，透過選擇橄欖油、增加魚類攝取等方式，建立「血管會感謝您」的飲食習慣。張家銘醫師強調：「吃油，吃對，比吃少更重要。」

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