以為理工男友是暖男！她見手機跳出「外送妹」崩潰：每天「點餐」

▲女子發現男友與外送茶的聊天紀錄。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

「原來我男友不是暖男。」一名女網友說到，她與男友交往快3年，以為對方不愛出門，是很專情的理工男，每次約他出門還得拜託，直到上星期，男友手機突然跳出「妹妹已到樓下了」的通知，她趕緊點開聊天紀錄，才發現對方竟然是外送茶的VIP。

該名女網友在「爆料公社」發文表示，她和男友交往快3年，一直以為他是個很宅、很專情的理工男，不愛出門，每次約他出門還要拜託他，但在上個星期，男友手機放她桌上時，突然跳出了LINE訊息通知，上面寫著「妹妹已到樓下了喔❤️」。

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原PO說到，她當下愣住了，雖然自己平常不會偷看男友手機，但這次情況太不對勁，她還是點進去看，沒想到卻發現「小隻馬」、「E奶新妹剛到」、「這次的比較會舔你會喜歡」等等聊天紀錄。

原PO崩潰道，男友還跟外送茶小姐聊天到隔天早上才回她訊息，還聲稱自己「加班加到崩潰」，「我真的快笑出來，也快吐了……我不知道他原來活在另一個世界，而且是每天都在『點餐』的那種頻率」。

後來，原PO跑去質問男友，對方卻一臉無辜，告訴她「只是紓壓，不代表我不愛妳」，而這也讓原PO感到相當氣憤，「對不起，我真的不懂，原來男人的『愛』可以跟一堆茶妹共用嗎？」

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