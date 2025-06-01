會考剛結束「補習班就爆滿」！她曝「一堆備考數資班」： 太誇張

▲有家長透露，孩子班上成績較好的學生，已經衝去補習班準備數優班考試了。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

圖文／CTWANT

113年國中教育會考已結束，眾多考生總算能在緊繃的讀書壓力中稍作喘息，然而卻有家長透露，部分學生卻早已前往補習班展開新一輪準備，尤其是有意報考各高中數理資優班的學生，讓她忍不住直呼，「雖然現在去上課有錢拿，但真的覺得太誇張了」。

該名家長近日在臉書社團《國中學習討論群》發文表示，才剛考完不到一週，兒子班上成績優異、可望錄取第一志願的同學們幾乎沒人真正「放假」，不是已經投入數資班準備，就是直接到補習班上課，甚至從下午五點補到晚上九點。

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該家長指出，雖然補習班提供車馬費、獎學金等誘因，但「這麼快就開跑，真的太誇張了」。該名家長坦言，雖然自己與孩子都希望能考上數理資優班，但眼見別人積極準備、搶先起跑，對於孩子目前還在家看影片、打電動，內心難免焦慮。

該家長表示，曾建議孩子去補習班試聽，結果發現「前幾名同學去的那間補習班已經額滿」，讓她直呼「這年頭連補習班都這麼競爭嗎？」

貼文引發不少家長熱烈討論，有人認為，學習是一場馬拉松，孩子的身心健康比什麼都重要：「我家小孩現在每天就看看英文雜誌，其他時間就是放空、耍廢，也沒什麼不好。」也有家長指出，孩子的意願才是關鍵：「我女兒當初也是考完會考後自己決定補習，從來不是我們逼她。」

不過也有家長直言不諱指出現實的殘酷：「不補習當然行，但前提是你的孩子要非常自律，或是極具天分。」更有人感嘆，現今的升學制度與過去相比並未減輕學生壓力，反而讓整個家庭都被捲入競爭漩渦中，「現在連家長也得跟著補習」。

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