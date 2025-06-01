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被前妻家暴留陰影！台南Josh：看見異性會浮現抓狂畫面

台南Josh。（圖／翻攝台南Josh臉書）

▲台南Josh曾在2022年傳出遭到前妻家暴。（圖／翻攝台南Josh臉書）

圖文／CTWANT

網路素人YouTuber「台南Josh」以反指標聞名，支持哪隊那隊就會輸球，被人稱為「反指標國師」。Josh在2022年被前妻家暴，事件鬧得沸沸揚揚，現在3年過去，他坦言還是會有陰影，面對異性會浮現當年的景象。

Josh近日在樂天女孩舞蹈總監陸筱晴的YT受訪影片中表示，面對家暴最好的建議就是「蒐證」，上法庭一切都要有證據，如果發現事情不對了，要找機會默默收集東西，但這很困難，因為內心會有掙扎，愛跟傷害是同時存在的，因為蒐證時會掙扎，自己先跨過去才是最重要的。

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台南Josh談家暴。（圖／翻攝自YouTube 陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

▲台南Josh認為遇到家暴最重要的就是蒐證。（圖／翻攝自YouTube 陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

Josh說，他有留錄音檔，但跟前妻吵過很多次都沒有錄，有天才默默拿手機按下錄音鍵，錄到摔東西的聲音，前妻表示，「我就是會動手」，而如果再讓他遇到一次，也不知道還有沒有那個勇氣錄音。

Josh指出，即便到現在，他看到任何一個異性，腦袋會浮現對方抓狂的畫面，不管是心儀的對象或是不錯的異性，腦袋都會浮現那畫面。

據悉，YouTuber台南Josh以分析MLB、中職等棒球相關話題為主，Josh的影片開場白「嗨嗨，我是Josh」，被網友以「被嗨了」表達球員或球隊表現不佳、受傷或者輸球的現象，2026世界棒球經典賽資格賽，MLB主播稱Josh是「Curse guy」（詛咒人）。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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