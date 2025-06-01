10歲男童被校長活活打死！巴基斯坦家長怒喊「禁止學校體罰」

▲10歲男學童被校長持棍棒反覆毆打，最終傷重不治。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦北部一所私立學校5月30日發生校長毆打10歲男學童的事件，校長在全校集會上持棍棒攻擊學生的頭部、頸部、臉部與背部，導致學童傷重不治。這起事件引爆當地社區的不滿聲浪，促使家長要求地方當局禁止學校體罰。

每日郵報等報導，這起事件發生在開伯爾部落區的賈姆魯德地區（Jamrud），10歲男學童卡亞爾馬特汗（Khyalmat Khan）據信因為犯下小錯遭到懲處，在全校面前被校長單獨抓出來，校長瓦卡爾艾哈邁德（Waqar Ahmed）當場持棍棒反覆毆打。過沒幾小時，男學童便傷重不治。

事發後，校長瓦卡爾艾哈邁德遭逮捕拘留，警方已對男童死因展開調查。當地警官伊克巴爾（Rai Mazhar Iqbal）表示，在任何情況下，針對孩童與婦女的暴力行為均不可容忍，沒有人有權濫用教師崇高職責犯下這類暴行。這起學童死亡的事件點燃當地社區的怒火，促使家長要求地方當局禁止學校體罰。

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）2021年通過一項歷史性法案，禁止針對孩童的暴力行為，當時學校、宗教機構、工作場所發生多起孩童被毒打甚至死亡的案件。2021年1月，一名8歲男童因為未能背誦課文被老師毆打致死。2020年6月，一名8歲女童在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）當傭人，因為放跑雇主的寵物鸚鵡被毆打致死。