俄國體育學院校長被發現「陳屍雕像中」！　死因成謎

▲俄羅斯國立體育學院校長尼古拉切斯諾科夫，近日被發現陳屍於「祖國母親在召喚」的紀念雕像中。（圖／美聯社）



圖文／CTWANT

68歲的俄羅斯國立體育學院校長尼古拉切斯諾科夫（Nikolay Chesnokov），近日被發現陳屍於「祖國母親在召喚」的紀念雕像中，目前警方正在調查尼古拉的死因，以釐清是否為他殺案件。

據了解，俄羅斯國立體育學院是俄國頂尖的體育院校，該校的學生與校友，在世界錦標賽和歐洲錦標賽、奧運會等重大體育賽事上，獲得超過1269枚獎牌。68歲的尼古拉切斯諾科夫（NikolayChesnokov），曾是1名田徑運動員，他自2023年5月起擔任該校校長。

綜合外媒報導，尼古拉近日被發現陳屍於「祖國母親在召喚」的紀念雕像中，屍體被發現的地點，距離地面約33公尺，需要攀爬200階台階才能到達此處，其中一些還是梯子。據悉，該雕像位在俄羅斯伏爾加格勒馬馬耶夫山上，於1967年完工，高85公尺，連底座重8000噸，是1座為了紀念史達林格勒戰役而設立的雕像。

根據外媒報導，尼古拉在醫護人員抵達時就已身亡，從他在進入雕像前所拍攝的最後一張照片可以發現，尼古拉正準備向雕像獻花，不過該雕像目前不對外開放，因此尼古拉屬於非法進入。目前警方正在調查尼古拉的死因，以釐清是否有他殺的嫌疑。

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