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一戰成名！中國殲10「實戰首勝」擊落法國飆風　官方低調回應了

▲▼巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

▲巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

記者董美琪／綜合報導

印度與巴基斯坦近期再度於克什米爾地區爆發空中衝突，傳出巴基斯坦空軍出動中國製殲10（J-10CE）戰機，在空戰中成功擊落多架印度戰機，其中包含法國製的飆風（Rafale），引發國際熱議。不過中國官方對此反應低調，未公開慶賀戰果，僅強調盼印巴冷靜克制，維護區域穩定。而印度也首度證實戰機損失。

中國國防部於5月29日下午舉行例行記者會，當有媒體提問中國外銷型戰機殲-10CE是否在此次交戰中「首次取得實戰戰果」，中國國防部發言人張曉剛回應稱：「印巴是搬不走的鄰居，希望雙方保持冷靜與克制，避免局勢進一步升高。中方願意繼續發揮建設性作用，維護地區和平與穩定。」對於戰果本身未做直接回應。

據巴基斯坦軍方聲稱，雙方在5月7日共動員約125架軍機參與行動，巴方成功擊落5架印度空軍戰機，包括3架飆風、1架蘇-30MKI與1架MiG-29。

路透社引述兩名美國官員指出，巴方所用機型為中國生產的殲-10戰機，擊落其中至少2架印軍機，其中一架確認為飆風戰機。印度則僅低調承認有3架軍機在當天行動中墜毀。

相關戰果在中國網路社群間引發關注，許多網友對中國戰機擊落西方戰機的實戰表現感到振奮。但官方媒體起初未主動報導，直到5月17日，中國中央電視台軍事節目《軍情時間到》才首次公開談及此事，指J-10CE「在實戰中取得重大突破，擊落多架敵機，無一損失」，等同於官方首次承認該戰果。

根據《印度時報》（Times of India）報導，印度最高軍事將領國防參謀長邱漢（General Anil Chauhan）於5月31日在新加坡出席香格里拉對話期間，針對印巴衝突中印度戰機被擊落的情況發表評論。他強調，關鍵不在於戰機被擊落的數量，而在於了解為何會被擊落。邱漢指出，印度在初期確實遭受損失，但隨後迅速調整戰術，進行更深遠且精確的打擊，他還駁斥了巴基斯坦聲稱擊落6架印度戰機的說法「完全不正確」，但未透露具體數字。

▼印度最高軍事將領國防參謀長邱漢，被問到印軍戰機遭擊落時，他指「我想重要的不是戰機遭擊落，而是為何遭擊落。」（圖／路透）

▲▼印度最高軍事將領國防參謀長邱漢（Anil Chauhan，或譯邱漢）。（圖／路透）

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