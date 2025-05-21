校車遭自殺炸彈攻擊「5死35傷」！　巴基斯坦控印度代理人犯案

▲ 現場畫面可見巴士受損嚴重，學生物品堆在地上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦俾路支省庫茲達縣（Khuzdar）22日發生自殺式炸彈攻擊，一輛載有約40名學生的軍校校車遭到鎖定，造成至少5人死亡及35人受傷，死者包含3名兒童。巴國政府與軍方對此強烈譴責，指控印度策畫並透過代理人發動攻擊。

綜合《路透》及當地Geo TV，爆炸發生於庫茲達縣Zero Point地區，當時這輛巴士正載著約40名學生前往軍校，一名自殺炸彈客引爆炸彈後造成至少5人死亡，包含2名成人及3名孩童，其餘35名傷者已送往庫茲達聯合軍醫院（CMH）治療，現場已封鎖進行調查。

Following threats by Indian accounts, BLA terrorists attacked a school bus in Khuzdar, Balochistan, killing 5 children.

Targeting innocent kids is the worst crime against humanity. Global action needed now!@UN @Amnesty @HRW @EU_Commission @StateDept



pic.twitter.com/pXrL3wygT2 — RAShahzaddk (@RShahzaddk) May 21, 2025

巴國軍方聲明指控，「這是恐怖主義國家印度策畫的又一起懦弱及可怕的攻擊，由其在俾路支省的代理人執行」，在俾路支省及開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）製造不安，抨擊印度奉恐怖主義為國家政策，且針對無辜平民與兒童，完全無視人道底線。

總理謝里夫（Shehbaz Sharif）對此表示強烈譴責，聲明哀悼無罹難的兒童與教師，下令當局徹查並儘速將兇手緝捕到案，同時要求相關單位優先救治傷者。

內政部長納克維（Mohsin Naqvi）痛批襲擊者為「毫無人性的野獸」，稱這是針對學童的卑劣陰謀，意圖破壞國家穩定，強調只要民族團結就能擊退陰謀，誓言將兇手繩之以法。