校車遭自殺炸彈攻擊「5死35傷」！　巴基斯坦控印度代理人犯案

▲ 現場畫面可見巴士受損嚴重,學生物品堆在地上。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴基斯坦俾路支省庫茲達縣(Khuzdar)22日發生自殺式炸彈攻擊,一輛載有約40名學生的軍校校車遭到鎖定,造成至少5人死亡及35人受傷,死者包含3名兒童。巴國政府與軍方對此強烈譴責,指控印度策畫並透過代理人發動攻擊。

綜合《路透》及當地Geo TV,爆炸發生於庫茲達縣Zero Point地區,當時這輛巴士正載著約40名學生前往軍校,一名自殺炸彈客引爆炸彈後造成至少5人死亡,包含2名成人及3名孩童,其餘35名傷者已送往庫茲達聯合軍醫院(CMH)治療,現場已封鎖進行調查。

Following threats by Indian accounts, BLA terrorists attacked a school bus in Khuzdar, Balochistan, killing 5 children.

Targeting innocent kids is the worst crime against humanity. Global action needed now!@UN @Amnesty @HRW @EU_Commission @StateDept



pic.twitter.com/pXrL3wygT2