曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

▲罷吳思瑤召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）



記者崔至雲／台北報導

罷免綠委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出該職，《ETtoday新聞雲》今（31日）獨家取得張4張A4紙聲明，內容劍指國民黨主席朱立倫一再誤判情勢。對此，罷瑤案召集人賴苡任今受訪表示，張在4月14日接受調查時，確實有被一些驚人證據衝擊到心情，所以看到張的聲明，他「心領神會」，也尊重他的看法；另有媒體報導指國民黨中央有人認為罷瑤案失敗，戰犯是賴苡任，賴也說，自己有把文章轉給黨中央，並希望能澄清誤會。

賴苡任受訪表示，他看到今天張克晉的聲明，「說真的，心領神會」，在4月14日接受調查時，相信張看到的證據跟他看到的應該一樣，當時確實有被一些證據衝擊到心情，所以張事後選擇用這樣方式離開團隊，由始自終他都沒有責怪張。



賴苡任指出，張克晉選擇跟他用不同方式處理罷免，或許張的經歷跟人生軌跡，讓張覺得台灣是要繁榮穩定的地方，所以選擇用愛與和平方式，不要用對立方式；但他身為年輕人，剛加入國民黨，所以用自己的方式對抗民進黨，這是他跟張或許有同樣基礎，但選擇完全不同的道路，用不一樣方式去愛台灣、愛中華民國。

媒體追問，剛說看到「驚人證據」，是否攸關國民黨中央？另外怎麼看被國民黨中央指責是罷免案失敗可能的戰犯？賴苡任說，證據目前還在偵查階段，根據偵查不公開的情況下，他有跟檢察官說自己出來不會對案件過多評論，對於罷瑤進度有任何不順利，乃至於失敗，他身為召集人責無旁貸，也會一肩扛起。

對於日前有媒體報導黨中央不滿賴苡任，賴苡任也透露，他看到後有轉給國民黨高層，向對方表示希望透過文章有機會澄清或化解誤會，而黨中央某一位高層說自己堅決反對用放話方式傷害黨內團結，「這點我非常認同」，另外一位高層說自己完全不知情，並表示「或許是該名記者跟我之間有私人恩怨，所以他才會寫這樣的文章」。

記者又問賴苡任上述稱「心領神會」的意思，賴回應，意思是跟他所了解情況沒有相差太多，就他了解，名嘴毛嘉慶在政論節目曾提過自己有看過這東西，「也許之前就有了」。

對於張克晉的四張聲明書在這時間點被釋出，且內文評論了朱立倫，賴苡任說，他當然尊重張克晉的看法，那是張的聲明書，「我一切尊重」。

