酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

▲前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨面對大罷免提出「以罷制罷」，然而，相較於罷藍委已有31個提案進入第二階段連署書查對，罷綠委的部分卻仍然掛零，且藍營在多個地方黨部的黨工，還因為涉嫌造假連署書，陷入司法調查，情勢顯得相當窘迫。對此，前立委林濁水昨（30日）表示，國民黨以「百病叢生」的身軀迎戰大罷免，發生的事一樣樣都不是正人君子行徑。

面對大罷免來勢洶洶，國民黨起初揚言以罷制罷，不過，在第一階段連署時，就已因連署動作消極，導致戰績落後罷免藍委的民間罷團，接著進到連署書查對階段時，又遭地方選委會揪出藏有大量不實連署，涉嫌偽造文書等不法情事。

檢調在接獲告發後，展開大規模偵查行動，許多國民黨地方黨部與黨工皆遭到搜索、約談，甚或部分黨工、連署志工因有勾串、滅證之虞，遭到法院羈押禁見，導致藍營的罷免氣勢幾乎可說受到重挫。

至於，該如何評價國民黨以罷制罷的策略？林濁水認為，國民黨在罷免民進黨立委的過程中，有幽靈大軍、查水表、抄名單、假簽署、偷個資、街頭追打、給3元或5元、寄怪信、假回函、做學霸鄉長的票……，沒完沒了，一樣樣都不是正人君子的行徑。

林濁水直言，國民黨作為「多少先烈先賢犧牲生命青春締造的百年大黨、百年拖磨」，一路到今天竟然要以「百病叢生的身軀」迎戰大罷免的空前危機，讓他不禁感慨，歷史如此慘酷，此情此景真不知如何說起。