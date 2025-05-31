柯建銘估罷免投票日「藍轟中選會洩密」　綠委曝算法：數學都不知？

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）



記者杜冠霖／台北報導

全台31件藍委罷免案二階連署已達標，各地選委會還在查對，因此中選會目前尚未公告罷免成案狀況及投票時間。民進黨團總召柯建銘則推估三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行。國民黨團書記長王鴻薇痛批，柯建銘難道是什麼中選會太上皇？檢調應該介入調查是否涉及洩密。對此，綠委沈伯洋今（31日）感嘆，根據相關規定抓個中間值40天，那就是7月20日那週，投票通常選禮拜六，合理預估是7月26日，若要快就是7月19日，慢一點就8月2日，這是數學，不是通靈、不是施壓。藍白連+40這數學都不知道，實在令人驚艷。

對於相關質疑，沈伯洋表示，剛剛看到新聞標題：「柯建銘預言7/26罷免投票，王鴻薇驚呼：中選會太上皇？」拜託，7/26都講多久了。

沈伯洋列舉，以下是數學：第一、二階提案是在5月初送件；第二、依選罷法第83條，在40天內有結果，大約6/11左右，大家不太一樣；第三、接著根據第87條，投票日應落在公告後20～60天，落點在7月2日到8月11日之間上下；第四、抓個中間值40天，那就是7月20日那週，投票通常選禮拜六。

沈伯洋續指，合理預估是7月26日，若要快就是7月19日，慢一點就8月2日，前面還有漢光演習，我覺得這一點應該要考慮。這是數學，不是通靈、不是施壓。這是依法照表操課。所以我也常說7/26是合理預估，但也不是絕對。

沈柏洋直言，藍白之前從施行日算錯、政黨比例算錯、死亡率誤用、刪預算刪錯、憲法法庭人數比例用錯、還有精美的3%統計問題，到現在連+40這數學都不知道，實在令人驚艷。