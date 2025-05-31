張克晉退出罷瑤「不能認同抄名冊」　吳思瑤認同：民主不容造假

▲「地動刪瑤」罷團領銜人張克晉。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉日前發出一封手寫信，宣布退出罷免，點名國民黨主席朱立倫一再誤判，更提到，如果國民黨的罷免連署真有抄名冊的行為，身為教師，不能說服自己去認同這樣的行為，「有些行為，錯就是錯，對就是對」。對此，吳思瑤今（30日）參加划龍舟比賽，賽前受訪時表示，張克晉是教師出身，這不只是學教育的人的風骨，也是每個公民應當具備的法治觀念，很遺憾國民黨這段時間上上下下造假，踩到台灣法治紅線，不可以去濫用公民權利，更不能盜用公民意志。

張克晉指出，沒有「因」，就沒有「果」，假如國民黨的罷免連署真有抄名冊的行為，身為教師，不能說服自己去認同這樣的行為，如果民進黨也有抄，當然同樣也是不對的，「有些行為，錯就是錯，對就是對，不可以這樣做就是不可以，並不是比例原則問題」。

對於張克晉說法，吳思瑤表示，就像今天參加龍舟賽，參加每一種競賽都要服從大會規則，也要服從裁判的判定，大家都要拿出運動家精神，民主更是如此，民主不容造假，更不容犯罪。

吳思瑤指出，台灣是法治國家，合法是最低標，也是大家應當捍守的基本原則。張克晉過去是教師出身，這不只是學教育的人的風骨與堅持，也是每個台灣公民都應當具備的法治觀念。

​​​​​​​吳思瑤表示，但比較遺憾，國民黨這段時間上上下下涉及全面性集團式造假，真的踩到台灣的法治紅線，尤其罷免跟選舉一樣，都是憲法賦予珍貴的公民權利，不可以去濫用公民權利，更不能盜用公民意志。

吳思瑤直言，若國民黨是用這種造假抄襲的方式，又或者是看到張斯綱也提供四年前的資料，這些都已經觸犯法規，還是希望回到法治標準，有違法事證，偵辦核心就在證據而非政治。

吳思瑤指出，朱立倫領導的國民黨，當然這段時間陷入領導與信任危機，這是國民黨的家務事，我們無從置喙，但台灣是政黨政治良善競爭的民主國家，期盼最大在野黨應當擁有進步、法治觀念，而不是反民主、反進步、反法治。