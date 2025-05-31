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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭正鈐闖里民端午活動宣傳反罷免　遭現場里長請離

▲▼國民黨立委鄭正鈐舉行「人均創稅全國第一 配回率全國最低 中央政府對不起新竹市！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免即將進入第3階段投票，全台31件國民黨立委罷免2階進入查對階段。許多國民黨立委也勤跑地方、展開反罷免行動。30日竹市文雅里舉辦端午節活動，國民黨立委鄭正鈐到場宣傳反罷免並發文宣，遭到現場里長等眾人請離。里長朱毅表示，這是一場由社區自辦，主要針對里民朋友的節慶活動，並且也有向新竹市社會處與北區區公所申請活動經費，因此在籌辦上特別重視行政中立原則，自己必須站在主辦單位的立場，也為了守住行政中立的底線，才會做出當下的決定，還請大家見諒。

文雅里里長朱毅表示，早上里內舉辦端午節活動，現場除了志工媽媽包粽子，也特別安排了兌換菖蒲花束的活動，讓里民提前感受節慶氛圍。這是一場由社區自辦，主要針對里民朋友的節慶活動，並且也有向新竹市社會處與北區區公所申請活動經費，因此在籌辦上特別重視行政中立原則。

朱毅透露，不過活動開始沒多久，鄭正鈐委員及其幕僚團隊來到現場，並在菖蒲花束的發放動線上發放反罷免文宣。這樣的行為並未事前知會或取得主辦單位同意，且違反了活動應有的行政中立原則。為避免誤解他們將政治操作包裝成社區活動，他當下立即上前制止，並請委員及幕僚離開活動現場。

朱毅表示，其實，每當社區有活動時，不少民意代表朋友都會透過布告欄、里民轉知，甚至是他的限時動態得知活動訊息，自行到場共襄盛舉，都非常歡迎。但今天情況比較特殊，他必須站在主辦單位的立場，也為了守住行政中立的底線，才會做出當下的決定，還請大家見諒，也謝謝各位熱情參與，一起讓這場端午活動順利圓滿。

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