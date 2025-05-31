傳民進黨端午密令民代啟動助罷藍委　罷團：我們不太清楚

▲罷團掃街。（圖／刪除薇害提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免即將進入第三階段，傳民進黨中央已有動作，在端午節前通令各地方黨部、民代提供看板位、協助借場地等，更將主力放在花蓮。而雙北罷團今（31日）聯合造勢宣講，對於相關傳言，罷免國民黨立委葉元之團「板橋大刪元」發言人茉莉坦言，罷團現在找看板真的非常辛苦，有非常好的看板位都被國民黨立委先挑走，樂見不管是政黨或一般民眾願意支持他們；但民進黨協助的部分，「其實我們不太清楚啦」。

雙北罷團今聯合舉辦「端午連假不打烊，三階罷免大串連」記者會，會中也接受媒體聯訪，對於傳出民進黨中央已經下令，要求地方民代協助罷團尋找看板點、陸戰掃街等等。

茉莉表示，現在各罷團都很努力整隊進入三階，也都感受到國民黨重兵部署，其他不管是各方公民團體或其他民眾聲音，「期待大家加入我們行列，一起為愛進行大罷免」。罷免國民黨立委王鴻薇團隊則表示，若要跟政黨合作，還在規劃或洽談中，所有東西都沒有太具體的，「我們（指罷團）串接也要需要時間，現在暫不透露」。

罷免國民黨立委徐巧芯團隊「剷除黑芯」則指出，第三階段是二階延續，不論是現場擺攤或小蜜蜂掃街，全部會持續進行，更重要的是爭取更多中間選民支持，讓他們知道現在台灣發生什麼事情、了解為什麼有120萬人站出來連署。

