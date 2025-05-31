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「最糟情況發生」三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

▲▼三峽暴衝奪3命！肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時為人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三峽暴衝奪3命，肇事余翁不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

三峽19日發生重大車禍，78歲余姓老翁不明原因開車失控衝撞行人，釀成3死12輕重傷慘劇，未料老翁在今（31日）宣告不治。對此，「巴毛律師」陳宇安直言，最糟的狀況發生了，「接下來家屬拋棄繼承就沒他們的事了。」

余翁在肇事後，被救出後曾說「不記得了」，事後因內臟破裂送往亞東醫院加護病房，但經過多次手術後仍未完全恢復意識，院方證實，余翁仍因多重器官衰竭於今日上午不治死亡。後續賠償問題、肇事原因還有待進一步釐清。

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「巴毛律師」在臉書粉專則嘆道，「最糟糕的情況發生了，接下來家屬拋棄繼承就沒他們的事了。」

對此，新北市長侯友宜今受訪表示，在第一個時間就立即啟動假扣押，他也責成警察單位跟檢察官一起調查事實，調查腳步絕對不停歇，要給所有的受害者一個公道。

侯友宜說，他有特別交代警察機關，如果在調查一段落的時候，要對外說明，讓受害者知道真相。

新北市法制局也強調，民事部分就是外界會關心受害者是否可以得到賠償，之前已請協會對老翁進行財產假扣押，不讓其移轉，後續打訴訟或其他程序，因老翁已離世，會由其繼承人當作被告，來做後續求償，只要加害人有財產，假扣押能扣到，對被害人來說就是一個保障。

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