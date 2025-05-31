三峽78歲翁不治死亡　醫嘆：車禍的真正原因恐怕很難查明





▲三峽19日發生重大車禍。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

新北三峽19日發生重大車禍，78歲余男因不明原因失控暴衝，他也因重傷被送往亞東醫院搶救，但今早其病況出現變化，院方雖立刻施救，但仍於上午7時20分宣告不治死亡。對此，ICU醫師陳志金就在臉書上表示，車禍的真正原因，恐怕很難查明了。

余男19日駕車暴衝後，因內臟破裂而被送往亞東醫院加護病房，經手術後，依然沒有完全恢復意識。事實上，余男曾在被救出後，說「不記得了」，隨即陷入昏迷，警方之後則派員在現場24小時戒護，等待余男醒後進行筆錄，釐清肇事原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，余男今（31）日病況發生變化，院方雖然立即施救，但仍在上午7時20分宣告不治死亡。院方對此說明，余男19日至31日間經多次手術，但仍因多重器官衰竭死亡。後續賠償問題、肇事原因還有待進一步釐清。

余男過世的消息傳出後，陳志金也在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文表示，隨著老翁離世，車禍的真正原因，恐怕也很難查明了。

貼文底下，不少網友也留言表示，「大家都想知道到底怎麼回事啊」、「只有老翁自己心裡明白了」、「希望他的家人能好好處理罹難者和傷者的後續」。還有網友感嘆，「可憐那些陪葬者家屬，永遠等不到真相」、「真相跟他走了，被撞死的人何其無辜」、「被撞死的人真的很無辜，也不知道怎麼被撞死的」。

另外，由於余男已經死亡，根據《刑事訴訟法》第252條第6款，被告若在地檢署偵查階段死亡，檢察官就該名被告應為不起訴處分。新北地檢署將於近日內，針對余被控過死致死罪部分，予以不起訴處分。