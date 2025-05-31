三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

▲三峽暴衝奪3命，肇事翁今晨離世。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市三峽區日前傳出重大車禍，78歲余姓老翁駕駛汽車因不明原因失控暴衝，釀成3死12輕重傷慘劇，但肇事者歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重離世，家屬擔心未來難求償與真相調查。新北市長侯友宜今（31日）受訪時表示，日前已請民團協助對老翁財產假扣押，會照法定程序走，不受影響。

余姓老翁19日當天駕車從苗栗老家返回三峽住處，未料卻在北大國小、三峽國中旁失控暴衝，由於正值放學時間，車輛高速猛撞停等紅燈的機車、以及過馬路的學童，造成3死12傷悲劇，引發全台關注。

余翁在肇事後內臟破裂陷入昏迷，經送往亞東醫院進行2次手術搶救後，送往加護病房觀察，警方也派員在現場24小時戒護，等待余翁醒轉後進行筆錄釐清肇事原因。未料今早余翁情況出現變化，院方雖立即施救，但仍於上午7時20分宣告不治死亡。後續賠償問題、肇事原因還有待進一步釐清。

侯友宜今受訪表示，在第一個時間就立即啟動假扣押，他也責成警察單位跟檢察官一起調查事實，調查腳步絕對不停歇，要給所有的受害者一個公道。

侯友宜說，他有特別交代警察機關，如果在調查一段落的時候，要對外說明，讓受害者知道真相。

新北市法制局也強調，民事部分就是外界會關心受害者是否可以得到賠償，之前已請協會對老翁進行財產假扣押，不讓其移轉，後續打訴訟或其他程序，因老翁已離世，會由其繼承人當作被告，來做後續求償，只要加害人有財產，假扣押能扣到，對被害人來說就是一個保障。