　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

▲▼三峽暴衝奪3命！肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時為人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三峽暴衝奪3命，肇事翁今晨離世。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市三峽區日前傳出重大車禍，78歲余姓老翁駕駛汽車因不明原因失控暴衝，釀成3死12輕重傷慘劇，但肇事者歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重離世，家屬擔心未來難求償與真相調查。新北市長侯友宜今（31日）受訪時表示，日前已請民團協助對老翁財產假扣押，會照法定程序走，不受影響。

余姓老翁19日當天駕車從苗栗老家返回三峽住處，未料卻在北大國小、三峽國中旁失控暴衝，由於正值放學時間，車輛高速猛撞停等紅燈的機車、以及過馬路的學童，造成3死12傷悲劇，引發全台關注。

余翁在肇事後內臟破裂陷入昏迷，經送往亞東醫院進行2次手術搶救後，送往加護病房觀察，警方也派員在現場24小時戒護，等待余翁醒轉後進行筆錄釐清肇事原因。未料今早余翁情況出現變化，院方雖立即施救，但仍於上午7時20分宣告不治死亡。後續賠償問題、肇事原因還有待進一步釐清。

侯友宜今受訪表示，在第一個時間就立即啟動假扣押，他也責成警察單位跟檢察官一起調查事實，調查腳步絕對不停歇，要給所有的受害者一個公道。

侯友宜說，他有特別交代警察機關，如果在調查一段落的時候，要對外說明，讓受害者知道真相。

新北市法制局也強調，民事部分就是外界會關心受害者是否可以得到賠償，之前已請協會對老翁進行財產假扣押，不讓其移轉，後續打訴訟或其他程序，因老翁已離世，會由其繼承人當作被告，來做後續求償，只要加害人有財產，假扣押能扣到，對被害人來說就是一個保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬斯克和「日本女歌手」生子！　前女友爆：世界各地有小孩
樂天女孩爆吃人夫「內褲曬在客廳」！　正宮怒授權律師揭身分
違停被檢舉！台中BMW猴催油門想撞人　車竟貼警友證
可否轉向三峽翁家人求償？　律師解答
三峽肇事翁已死難求償？　侯友宜：財產已假扣押、不受影響

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳民進黨端午密令民代啟動助罷藍委　罷團：我們不太清楚

媒體稱「三階投票躺平也能罷免15藍委」　罷團駁：怎麼可能

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

端午玩諧音梗！賴清德幸福「接粽而來」　小英「粽所皆知」澱粉控

柯建銘直接喊7/26、8/23罷免投票　王鴻薇：是中選會太上皇？

粽葉飄香！　韓國瑜端午發文送暖：讓心放慢腳步感受節日

外交部次長曝：派遣高階代表團下週赴阿拉斯加　交流天然氣採購

端午連假　12共機、8共艦出海擾台

美喊話藍白勿擋台國防預算　綠委：杯葛1500億韌性預算恐衝擊信任

31：0！大罷免將進入第三階段　柯建銘估2波投票7/26、8/23舉行

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

傳民進黨端午密令民代啟動助罷藍委　罷團：我們不太清楚

媒體稱「三階投票躺平也能罷免15藍委」　罷團駁：怎麼可能

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

端午玩諧音梗！賴清德幸福「接粽而來」　小英「粽所皆知」澱粉控

柯建銘直接喊7/26、8/23罷免投票　王鴻薇：是中選會太上皇？

粽葉飄香！　韓國瑜端午發文送暖：讓心放慢腳步感受節日

外交部次長曝：派遣高階代表團下週赴阿拉斯加　交流天然氣採購

端午連假　12共機、8共艦出海擾台

美喊話藍白勿擋台國防預算　綠委：杯葛1500億韌性預算恐衝擊信任

31：0！大罷免將進入第三階段　柯建銘估2波投票7/26、8/23舉行

梅花鹿殺手栽了！貨車載3山羌「2大1小」　恆春3獵人下場曝光

快訊／端午不平靜！台中公寓冒大火　夫妻開電子鍋出門釀火警

傳民進黨端午密令民代啟動助罷藍委　罷團：我們不太清楚

4盤擊敗阿根廷黑馬　義大利帥哥晉法網16強平個人最佳

看得到也會出事！他揭「成屋買房」詐騙陷阱：不亞於爛尾樓

莊陳仲敖9K優質先發！林家正助逃敗　柯敬賢3安猛打秀打擊率.426

灰狼主帥盼蟻人提升「買犯」技術　建立關鍵時刻得分手段

加熱後莫名凝固　日本「東海牛乳」自主召回230萬瓶牛奶

爆樂天女孩吃人夫「內褲曬在客廳」！正宮一怒　授權律師揭穿小三身分

新北少棒奪季軍　古宥承驚險關門守勝：學山本由伸球速變快

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

政治熱門新聞

台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」

獨／張克晉退出罷團完整信件曝光　劍指朱立倫「一再誤判」又沒解方

31：0！大罷免將進入第三階段　柯建銘估2波投票7/26、8/23舉行

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

女兒考上哈佛因川普禁令恐夢碎　他籲賴清德：別袖手旁觀

2026高雄市長人選　傳湧言會挺邱議瑩

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

沒收反廢死公投遭批凌駕國會　中選會：我國非國會至高無上國家

國民黨籲先發補助款再談追加預算　行政院：盼立委以國家為念

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

呂秋遠道歉了！未及時澄清爭議　「虛心接受評論、檢討不足之處」

美喊話藍白勿擋台國防預算　綠委：杯葛1500億韌性預算恐衝擊信任

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

更多熱門

相關新聞

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

三峽19日重大車禍釀3死12輕重傷慘劇，肇事的78歲余姓老翁當下內臟破裂也送醫搶救，在今天（31日）上午宣布不治。由於余翁死亡，刑事責任部分檢方將會處分不起訴；民事賠償部分，被害家屬可對余翁的遺產聲請強制執行，若余名下財產不夠賠，是否可轉向余的家人求償？律師林瓊嘉做出說明。

三峽78歲翁亡　醫嘆：車禍原因恐怕很難查明

三峽78歲翁亡　醫嘆：車禍原因恐怕很難查明

三峽78歲翁不治！　新北檢將予不起訴

三峽78歲翁不治！　新北檢將予不起訴

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

雙北世壯運閉幕式　交棒下屆關西見

雙北世壯運閉幕式　交棒下屆關西見

關鍵字：

三峽肇事侯友宜財產假扣押求償

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

建商爆倒閉　買家2400萬頭期款賠光

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

周杰倫公開找房子！

三峽78歲翁不治！　新北檢將予不起訴

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面