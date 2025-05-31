三峽78歲翁過世　許常德曝「最糟1狀況」：哪個父母官能說明怎處理

▲三峽19日發生重大車禍。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

新北三峽19日發生一起重大車禍，78歲余姓男子駕車時突然暴衝。事後，余男被送往亞東醫院搶救，但今早病情出現變化，院方雖立刻施救，但仍於上午7時20分宣告不治死亡。知名音樂人許常德對此表示，如果家人卸責，還有哪個父母官能第一時間告訴大家怎麼處理？

余男19日駕車暴衝後，因內臟破裂被送往亞東醫院加護病房，但期間一直未能完全恢復意識。今早余男病況發生變化，院方雖立刻施救，但仍因多重器官衰竭死亡。後續賠償問題、肇事原因還有待進一步釐清。

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許常德在臉書上表示，余男過世後，如果家屬卸責，「還有哪個父母官能第一時間跟大家說明怎麼處理？」這是大家很焦慮的事情。他認為，若碰上選舉，官員反應都很快，但像是這種事情，不知官員會不會說「我們會在第一時間奉上慰問金，對於犯錯的人絕對勿枉勿縱」。許常德也點出最糟糕的狀況，就是「閉聲過節」。

事實上，新北市長侯友宜今日受訪時表示，他們在第一時間就立即啟動假扣押，且會繼續調查，要還給受害者公道。他也說，他有特別交代警察機關，調查到一個段落時，要對外說明，讓受害者知道真相。另外，很多人關心受害者是否能得到賠償？新北市法制局表示，之前已請協會對老翁進行財產假扣押，不讓其轉移。