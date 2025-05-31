三峽78歲翁搶救13天不治！暴衝奪3命原因成謎　新北檢將予不起訴

▲警方派員在加護病房外24小時戒護，原本是等余翁情況穩定後將進行筆錄，未料卻等來不治消息。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市三峽區19日下午4時許傳出重大車禍，78歲余姓老翁駕駛汽車因不明原因失控暴衝，釀成3死12輕重傷慘劇。余翁事後也重傷送往亞東醫院搶救，惟今早病況出現變化，院方搶救無效宣告死亡。由於肇事的余翁已死，根據《刑事訴訟法》規定，新北地檢署將於近日內，針對余翁被控過死致死罪部分，予以不起訴處分。

據調查，余翁當天從苗栗老家駕車準備返回三峽住處，但卻在距離住家約2分鐘路程外突然失控，高速衝撞停等紅燈的機車、以及放學過馬路的學童，整起事故釀成3死12傷；而余翁暴衝逾200公尺、直到猛力撞上分隔島後才停下。救護人員到場時，余翁座車安全氣囊爆開，余被救出時僅說「不記得了」，隨即陷入昏迷，經送往亞東醫院搶救後，發現內臟破裂，緊急動了2次手術後轉往加護病房觀察。未料今晨余翁狀況出現變化，經院方全力搶救後，仍於上午7時20分宣告不治死亡。

整起車禍事故疑點重重，警方調閱監視器發現，余翁下交流道後並沒有直接驅車返家，而是在三峽地區繞行20分鐘，期間還曾到一處公園短暫休息，行徑違反常理，相當詭異。

為何余翁會有如此反常行為？家屬也感到疑惑不解，為釐清肇事原因，警方派員在加護病房外24小時戒護，原本預計等待余翁情況穩定後，立即進行筆錄訊問釐清疑點，未料經搶救13天後，今早卻傳來余翁不治消息。

由肇事者余翁已經死亡，根據《刑事訴訟法》第252條第6款之規定，被告若在地檢署偵查階段死亡，檢察官就該名被告應為不起訴處分。新北地檢署將於近日內，針對余被控過死致死罪部分，予以不起訴處分。

▼余翁於放學時段失控暴衝，多名學童遭撞，事故現場一片混亂。（圖／記者陳以昇攝）