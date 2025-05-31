　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三峽78歲翁不治！犯保協會完成假扣押　不受肇事者死亡影響權益

▲三峽重大交通事故，現場畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲三峽19日下午傳出重大車禍，釀成3死12傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松、莊智勝／新北報導

新北市三峽區19日下午傳出重大車禍，釀成3死12輕重傷慘劇；而肇事的78歲余姓老翁送醫搶救13天後，於今(31日)上午7時20分宣告不治死亡。對此，財團法人犯罪被害人保護協會稍早表示，案發後已迅速完成假扣押，今早也派員前往關心被害者家屬，並向家屬說明肇事者死亡後的相關法律權益。

犯保協會表示，在余翁今早宣告不治後，新北分會於上午10時派員前往關心被害者家屬，並向家屬說明肇事者死亡後的相關法律權益，犯保協會也已在案發當週指派律師以最速件向新北地院聲請完成假扣押程序，目前肇事者已死亡，但後續在肇事者遺產範圍內之民事求償權益不受影響，均能獲得保障，讓家屬放心。

犯保協會指出，本次重大車禍的被害人及其家屬，在案件發生後，家屬均相當擔心肇事者脫產，犯保協會新北分會在21日已指派犯保律師提供聲請假扣押協助，由犯保律師與家屬進行法律諮詢研商，並取得相關資料文件及確認假扣押標的金額，並在22日即協助3位死亡被害人遺屬及1位重傷被害人具狀向新北地院聲請民事假扣押裁定，經新北地院裁定准予假扣押，犯保律師於23日取得法院民事裁定書，因為假扣押有提存擔保金的規定，犯保協會依據《犯罪被害人權益保障法》第25條第3項規定，已在23日以最速件方式核發保證書，以保證書代替假扣押擔保金，免去被害人還要自行負擔擔保金的經濟負擔。

犯保律師也在23日當日檢具保證書及假扣押標的資料，具狀向新北地院聲請假扣押執行，並且依據《犯罪被害人權益保障法》第25條第1項後段規定主張暫免繳納執行費用，目前已由新北地院或囑託財產所在地法院執行查封扣押程序，保障被害人法定權益也確保未來債權的實現。

除了死亡之被害人家屬以外，本案其他符合《犯罪被害人權益保障法》第3條第6款規定之重傷犯罪被害人，犯保協會新北分會也會為每一位重傷被害人指派律師協助，並且由新北分會提供包含法律訴訟協助在內之相關保護服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬克宏遭老婆打臉被拍！　川普給「黃金6字」建議
快訊／北海道6.1地震！　氣象廳發布「海嘯預報」
港「御用奸人」方剛離世！　享壽78歲
家寧Andy「裸照、肉體出軌」全攤牌！　懶人包一次看
豪華露營悲劇！　富商上廁所「遭獅子活活咬死」
三峽78歲翁不治　犯保協會完成假扣押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳奕迅粉絲遇變態！問路卻掏鳥套弄　她嗆「當我塑膠」報警逮人

批幫BMI19女縮胃「毀人一生」挨告勝訴！美女醫：手術都有副作用

桃園抓飆仔！女警移置違規機車　白目猴竟喊：可以坐妳後座嗎

拉K沒擦乾淨！天兵毒蟲開賓士撞保時捷還報警　鼻沾白粉露餡

三峽78歲翁不治！犯保協會完成假扣押　不受肇事者死亡影響權益

男半夜拿水果刀走進台中府會園區　「去找吵醒我的人」路人嚇壞

小貨車故障停路邊待修！底盤突竄恐怖大火　燒掉後方雨棚

男深夜漫步國6快車道　拖吊人員急揮手機示警...驚險畫面曝

毒駕包手哥撞死人「監視器有拍到」荒謬求交保　另案先判5月

減肥名醫為BMI19女2度縮胃　美女醫王姿允罵「毀人一生」挨告

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

陳奕迅粉絲遇變態！問路卻掏鳥套弄　她嗆「當我塑膠」報警逮人

批幫BMI19女縮胃「毀人一生」挨告勝訴！美女醫：手術都有副作用

桃園抓飆仔！女警移置違規機車　白目猴竟喊：可以坐妳後座嗎

拉K沒擦乾淨！天兵毒蟲開賓士撞保時捷還報警　鼻沾白粉露餡

三峽78歲翁不治！犯保協會完成假扣押　不受肇事者死亡影響權益

男半夜拿水果刀走進台中府會園區　「去找吵醒我的人」路人嚇壞

小貨車故障停路邊待修！底盤突竄恐怖大火　燒掉後方雨棚

男深夜漫步國6快車道　拖吊人員急揮手機示警...驚險畫面曝

毒駕包手哥撞死人「監視器有拍到」荒謬求交保　另案先判5月

減肥名醫為BMI19女2度縮胃　美女醫王姿允罵「毀人一生」挨告

大都會勝利方程式？　林多「開轟」球隊戰績25勝0敗

大谷翔平第22轟飛過頭頂　賈吉讚賞：太穩定

陳奕迅粉絲遇變態！問路卻掏鳥套弄　她嗆「當我塑膠」報警逮人

陸儲能大廠赴美設生產基地　投資近2億美元

批幫BMI19女縮胃「毀人一生」挨告勝訴！美女醫：手術都有副作用

歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰

日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

快訊／北海道發生6.1地震！　氣象廳緊急發布「海嘯預報」

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

香港影壇「御用奸人」方剛離世！享壽78歲　《人在邊緣》反派創經典

陳奕求婚成功❤❤❤

社會熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

三峽78歲翁不治！　新北檢將予不起訴

29年輕泰妹當傳播妹　低胸短裙攬客畫面曝

一天開單300張！科技執法新熱點引民怨

監獄男吃安眠藥昏睡　手槍被室友偷打

天道盟砸7000萬插旗「幣想科技」　竹聯、四海搶進

撕褲襪+銬床上　人妻偷吃嬌喊濕背秀服務

Uber撞13車現場曝！駕駛癱軟被拖到路邊

父逼女兒打手槍遭判刑　二審女兒心軟改判

阿公懷疑老伴出軌　一刀穿胸刺死阿嬤

更多熱門

相關新聞

三峽78歲翁過世　許常德曝「最糟1狀況」

三峽78歲翁過世　許常德曝「最糟1狀況」

新北三峽19日發生一起重大車禍，78歲余姓男子駕車時突然暴衝。事後，余男被送往亞東醫院搶救，但今早病情出現變化，院方雖立刻施救，但仍於上午7時20分宣告不治死亡。知名音樂人許常德對此表示，如果家人卸責，還有哪個父母官能第一時間告訴大家怎麼處理？

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

三峽78歲翁亡　醫嘆：車禍原因恐怕很難查明

三峽78歲翁亡　醫嘆：車禍原因恐怕很難查明

三峽78歲翁不治！　新北檢將予不起訴

三峽78歲翁不治！　新北檢將予不起訴

關鍵字：

三峽賠償犯保協會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

男歌手驚爆偷吃人妻！

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面