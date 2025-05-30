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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊寶楨到竹市府擔任發言人　人事令公布後首發聲

▲新竹市府新任發言人楊寶楨。（資料照／記者郭世賢翻攝）

▲新竹市府新任發言人楊寶楨。（資料照／記者郭世賢翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

新竹市府昨（29日）宣布，將延攬基隆市政府政策推廣大使、民眾黨前發言人楊寶楨擔任新竹市府發言人，據了解，新竹市府看重楊寶楨深厚的公共事務經歷，以及面對媒體與社會大眾的豐富歷練。對此，楊寶楨在臉書發文回應，謝謝大家的關心，她將持續努力。

楊寶楨擁有國立政治大學企業管理學系、歐洲語文學系雙學士，還曾任Hit FM聯播網「嗆新聞」節目主持人、今周刊、非凡新聞台等多家新聞媒體的記者與主持人，亦為2024基隆政策推廣大使、民眾黨立法院黨團前副主任、黨部前發言人。

新竹市府認為，楊寶楨長期關注地方治理與民意互動，展現出優異的政策整合與媒體協調能力，未來也將在市府團隊中持續扮演溝通橋梁角色，協助市府就重大政策、公共議題、媒體關注事件等議題對外說明與發聲，強化社會溝通的厚度與溫度。

此外，代理市長邱臣遠指出，市府發言人應肩負「說清楚、講明白、即時回應」的責任，楊寶楨因為具備深厚的公共事務經歷，不僅熟悉政策推廣業務，更有面對媒體與社會大眾的豐富經驗，將成為市府推動市政與民眾溝通的重要戰力。

人事命令昨日公布後，楊寶楨在臉書發文首度回應，「謝謝大家的關心和祝福，持續努力」，該篇貼文目前已累積近5000人按讚、360則留言，網友們則紛紛以楊寶楨的暱稱「寶寶」，在留言區留下為她加油打氣的字句。

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