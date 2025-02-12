獨／遭賴香伶前女助理控性騷　邱臣遠求償60萬！3／26宣判

▲新竹市長高虹安（右）因案被停職上訴中，副市長邱臣遠（左）代理市長職務至今。（資料照／記者陳弘修翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市代理市長邱臣遠前年（2023年）被指擔任台灣民眾黨立委期間，用視線對同黨立委賴香伶的1位女助理「打量身體」涉性騷，邱堅稱遭誣陷，告女方求償60萬元並須刊登他的勝訴判決。台北地院今（12日）開庭，邱透過律師表達本案是「公職生涯最痛的領悟」，他為家人必須堅持「追求真相的苦修」，女方反駁指出絕無政治動機，法官諭知下月（3月）26日宣判。

邱臣遠與女方今各自委任律師出庭代打，女方的律師主張性騷擾事件具有隱密特性，受害人多半無法舉證事發經過，本案女方遭性騷後，沉澱很長一段時間，2023年在#Metoo風暴中，見其他受害人挺身而出，才因此有勇氣出面和盤說出。

女方律師舉例，北院最近剛判決1件發生於2015年反課綱運動期間的性侵案，被害人同樣事隔多年提告、舉證不易，該案法官仍採信被害人主張，因此建請本案也能酌量女方舉證責任，以及邱臣遠並未舉證女方確有惡意、對他造成何種損害等事項。

女方律師並反擊邱臣遠試圖以女方「有政治動機」來轉移焦點，但證人已證稱女方第一時間求助時、激動得無法言語，代表女方並未虛構，女方PO文揭發時，也一併控訴辦公室其他同仁涉嫌性騷，並非單獨點名邱，可見毫無任何政治動機。

▲台灣民眾黨前立委賴香伶，曾指本案爆料女子用抹黃手段做政治鬥爭。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

邱臣遠請律師當庭代讀聲明，指出本案審理以來，他「感受從事公職生涯這幾年來最痛的領悟，當謊言被包裝成新聞，出席公務活動都能被捏造成性騷擾」，他真正明白到「何以清白是信仰，而真相卻是苦修」。

邱臣遠指女方爆料毫無證據，所說之事與PO文時空相距甚遠，僅因他時任立委，有話題性與新聞性，媒體就大肆報導潑髒水，在網路形成各種對他偏頗不友善言論，他不知女方動機，但賴香伶貼文也說無法排除政治操作的可能。

邱臣遠表示，至今仍常有人援引網路資料中傷他涉及性騷擾、無端踐踏他的名譽和尊嚴，他不僅是前立委、現任代理市長，更是人夫與人父，「卸下工作後，我們都是活生生的人，有血有淚」，見到家人隱忍心中傷痛，他倍感沉重，更須捍衛自身清白，盼法官明察、還他清譽。

本案女方2023年6月17日在臉書PO文，自稱2020年任職賴香伶辦公室期間，在某次考察活動中，遭邱臣遠不斷打量她身體、「視線一直停留在我穿裙子露出的腿上」，還將手搭住她放在自己腿上的手。

當時#Metoo風暴席捲全台，政商娛樂圈都有名人被指性騷、性侵而中箭落馬，邱臣遠當時正尋求連任立委，立刻回應女方說法子虛烏有，他完全不認識這位女子、彼此從無工作從屬關係，他求證賴香伶也確認未收到女方申訴。賴當時也PO文指出，本案女方疑轉任其他政黨委員，用抹黃手段對民眾黨做政治鬥爭。

邱臣遠要求女方道歉澄清未果，提起本案求償精神慰撫60萬元、並要求女方在個人臉書首頁置頂刊登他本案勝訴判決全文連續1個月。去年（2024年）7月，新竹市長高虹安因貪污案一審被判有罪而停職，邱時任新竹市副市長，經內政部指派代理市長至今。法官今諭知辯論終結，訂於今年（2025年）3月26日上午11點半宣判。