Z9接任竹市勞青處長挨批「寄生」！新竹市府回應

▲吳達偉接任新竹市府勞青處處長，引起外界討論。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

新竹市政府近日一級主管調動，網路名人「Z9」吳達偉接任勞工及青年處長，引起了爭議，有議員對此質疑「寄生竹市府」。對此，新竹市政府則回應，吳達偉在科技業服務多年，對於新創產業、青年事務十分熟悉，希望吳達偉加入後，能夠落實有活力的青年施政策略、做出貢獻。

新竹市政府6日發布了人事異動，包含城市行銷處處長、產業發展處處長、勞工及青年處處長等多項職務都有異動，其中新竹市議會黨團顧問吳達偉接任勞工及青年處處長，引起了不少討論。

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜拋出質疑，即將上任的勞清處長，剛好是高虹安前立委辦公室助理吳達偉，並且吳負責的業務是網路政治操作，「就這麼剛好，也是代表民眾黨參選立委、議員落選人接任處長。就這麼剛好，更是高虹安涉貪案的證人之一。」

▲楊玲宜質疑，吳達偉接任勞青處長是「政治酬庸」。（資料照／記者黃哲民攝）



楊玲宜質疑，「這不是政治酬庸那是啥」，更說難怪邱臣遠不斷出國、飛好飛滿，「充滿無奈繼續當高虹安的市政魁儡。」

根據《中央社》報導，針對議員的質疑，新竹市代理市長邱臣遠回應，吳達偉在科技業服務多年，對於新創產業、青年事務相當熟悉，希望吳加入以後，能夠落實有活力的青年施政策略，在健全就業環境、勞工福祉上做出貢獻。

此外，有外界質疑，新竹市府疑似在此次人事調動中，要求約聘人員簽離職單再轉入新單位，令約聘人員趕到相當不合理。新竹市政府則對此回應，市府組織修編的規劃與執行，歷經多次開會與協商，皆有充分溝通。

新竹市政府表示，此次因應業務調整單位所做的移撥流程，到職與離職簡化於同一表單，屬組織修編的正常程序，同仁原本的年資及休假權益皆不受影響，請同仁放心。