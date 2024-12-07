　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Z9接任竹市勞青處長挨批「寄生」！新竹市府回應

▲▼新竹市長高虹安立委任內涉犯貪污案證人吳達偉（Z9），5月15日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲吳達偉接任新竹市府勞青處處長，引起外界討論。（資料照／記者黃哲民攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹市政府近日一級主管調動，網路名人「Z9」吳達偉接任勞工及青年處長，引起了爭議，有議員對此質疑「寄生竹市府」。對此，新竹市政府則回應，吳達偉在科技業服務多年，對於新創產業、青年事務十分熟悉，希望吳達偉加入後，能夠落實有活力的青年施政策略、做出貢獻。

新竹市政府6日發布了人事異動，包含城市行銷處處長、產業發展處處長、勞工及青年處處長等多項職務都有異動，其中新竹市議會黨團顧問吳達偉接任勞工及青年處處長，引起了不少討論。

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜拋出質疑，即將上任的勞清處長，剛好是高虹安前立委辦公室助理吳達偉，並且吳負責的業務是網路政治操作，「就這麼剛好，也是代表民眾黨參選立委、議員落選人接任處長。就這麼剛好，更是高虹安涉貪案的證人之一。」

▲▼新竹市長高虹安立委任內涉犯貪污案證人吳達偉（Z9），5月15日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲楊玲宜質疑，吳達偉接任勞青處長是「政治酬庸」。（資料照／記者黃哲民攝）

楊玲宜質疑，「這不是政治酬庸那是啥」，更說難怪邱臣遠不斷出國、飛好飛滿，「充滿無奈繼續當高虹安的市政魁儡。」

根據《中央社》報導，針對議員的質疑，新竹市代理市長邱臣遠回應，吳達偉在科技業服務多年，對於新創產業、青年事務相當熟悉，希望吳加入以後，能夠落實有活力的青年施政策略，在健全就業環境、勞工福祉上做出貢獻。

此外，有外界質疑，新竹市府疑似在此次人事調動中，要求約聘人員簽離職單再轉入新單位，令約聘人員趕到相當不合理。新竹市政府則對此回應，市府組織修編的規劃與執行，歷經多次開會與協商，皆有充分溝通。

新竹市政府表示，此次因應業務調整單位所做的移撥流程，到職與離職簡化於同一表單，屬組織修編的正常程序，同仁原本的年資及休假權益皆不受影響，請同仁放心。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Z9接任竹市勞青處長挨批「寄生」！新竹市府回應

川普重返白宮　一場顛覆美國未來的政治風暴

德不孤、必有鄰　賴清德：繼續堅定捍衛民主就能得到更多支持

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

藍營扭曲外媒報導批政府支持戒嚴　涉外人士嘆：恐影響台灣聲譽

中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員：民進黨要戒嚴？

民進黨「挺戒嚴」登國際媒體！　藍委用AI「講韓文」幫澄清

工具機雙雄11月營收佳！上銀6年同期次高　亞德客同期新高

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

Z9接任竹市勞青處長挨批「寄生」！新竹市府回應

川普重返白宮　一場顛覆美國未來的政治風暴

德不孤、必有鄰　賴清德：繼續堅定捍衛民主就能得到更多支持

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

藍營扭曲外媒報導批政府支持戒嚴　涉外人士嘆：恐影響台灣聲譽

中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員：民進黨要戒嚴？

民進黨「挺戒嚴」登國際媒體！　藍委用AI「講韓文」幫澄清

工具機雙雄11月營收佳！上銀6年同期次高　亞德客同期新高

福斯電動車「實測滿電可跑794公里」！打破續航里程不夠用迷思

Z9接任竹市勞青處長挨批「寄生」！新竹市府回應

周杰倫記仇23年！　大巨蛋當眾點名大咖天后...掀舊帳內幕

林書豪討拍「大家笑我」　周杰倫1句話安慰竟被反嗆：What？

新北女騎士與紅牌重機巷口相撞　滿臉血「失去呼吸心跳」搶救中

浪犬闖入咬死3匹馬　愛狗女留言遭百人圍剿「怒告黃偉哲」和8網友

南韓各地民眾舉行「燭光集會」　要求尹錫悅下台

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

AcQUA源少年成軍2年「2成員消失」爆解散危機　團員露面發聲

網購熱！跨境違規買「寵物凍乾」到台灣上百件　罰近千萬

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

川普重返白宮　一場顛覆美國未來的政治風暴

抓包「賴清德寫簡體字」　陳玉珍：他是不是被統戰了？

Z9接任竹市勞青處長挨批寄生！竹市府回應

中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員

影／控陳玉珍意圖製造被性騷　吳沛憶：主動拉下外套、裡面只穿內衣

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

快訊／不滿綠杯葛　傅崐萁抓狂飆罵議事人員、綠委：全世界ＸＸ丟臉

藍營扭曲外媒報導批政府支持戒嚴　涉外人士嘆：恐影響台灣聲譽

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

民進黨「挺戒嚴」登國際媒體！　藍委用AI「講韓文」幫澄清

德不孤、必有鄰　賴清德：繼續堅定捍衛民主就能得到更多支持

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

曝12強教練團「一人獎金僅20萬」　柯志恩嘆：政府該思考合理的制度

更多熱門

相關新聞

竹市全民運代表隊授旗出征

竹市全民運代表隊授旗出征

113年全民運動會（簡稱全民運）將於今年10月26日至31日於屏東縣舉行，新竹市共參加20項運動種類，選手及隊職員共計297人，新竹市政府教育處長林立生25日代表代理市長邱臣遠在新竹市立體育館前為竹市代表隊授旗。新竹市體育會鄭耕亞理事長也到場為選手加油打氣，並贈送代表隊運動毛巾，祝福選手揮汗努力，必有所得，為竹市再爭榮光。

王義川看高虹安敗在10塊都摳

王義川看高虹安敗在10塊都摳

高虹安和民眾黨將何去何從？

高虹安和民眾黨將何去何從？

代理市長邱臣遠　支持高上訴　

代理市長邱臣遠　支持高上訴　

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

關鍵字：

Z9吳達偉勞青處楊玲宜邱臣遠

讀者迴響

熱門新聞

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

高雄玉蘭花婆婆當街被兒毆！畫面惹網怒

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

「周杰倫MV女主角」現身大巨蛋！　陷回憶殺超感動

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

只睡4小時！17歲少女熬夜備考　腦出血去世

阿給老闆娘光速換照片　周杰倫發聲回應

慈妹罕PO「黑白低潮文」！　認情緒大起大落

唐從聖朝聖周杰倫「駁拿公關票」！　現身大巨蛋內幕全說了

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

獨／陳梅慧未即刻北返　錯過「關鍵8分鐘」遇死劫

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面