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藍邀討論關稅對策邱臣遠放鴿子？　朱立倫：各縣市意見都容納其中

▲國民黨主席朱立倫於縣市長聯合對策會議後發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫於縣市長聯合對策會議後發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

因應美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫今（10日）召集縣市長聯合對策會議，原來的出席名單除了國民黨15位藍營縣市首長外，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠也預計到場，不過，最終邱並未到場，會後媒體詢問國民黨與民眾黨的溝通狀況，國民黨主席朱立倫表示，即便今天不是本黨籍縣市長，其意見在區域討論當中，也容納在裡面，共同面對。

國民黨今日晚間6點半召開「縣市長聯合對策會議」，基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科 、苗栗副縣長邱俐俐、台中市長盧秀燕、南投副縣長王瑞德、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、雲林副縣長謝淑亞、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣副縣長陳冠人皆出席。

由於原國民黨規劃上有邀請邱臣遠出席，然邱今並未到場，媒體問朱立倫，藍營跟邱臣遠溝通狀況為何？朱立倫一開始並未正面回應，僅表示，國民黨中央立場跟各地方縣市長所有的發言，都是積極共赴國難、共體時艱，都是非常正面希望能幫助弱勢產業、中小企業跟勞工朋友。

朱立倫說，今天國民黨匯集所有各縣市共同的智慧跟黨團共同意見，提出這個共同聲明，不必這時候再指控任何國民黨的作為，國民黨都是以國家、民眾福祉做最大考量。

朱立倫也說，區域當中，不管是桃竹竹苗、中部八縣市，都已經容納各地意見，即便今天不是本黨籍縣市長，其意見在區域討論當中，也容納在裡面，共同面對。
 

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