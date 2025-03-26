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被女助理爆料視線「打量身體」涉性騷　邱臣遠求償60萬吞敗

▲▼邱臣遠。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市代理市長邱臣遠。（圖／新竹市府提供）

記者黃哲民／台北報導

曾任台灣民眾黨助理的1位巫姓女子，2023年在#Metoo風暴蔓延期間，指稱現任新竹市代理市長邱臣遠，2020年擔任民眾黨不分區立委時，用視線對她「打量身體」涉性騷，邱堅稱遭誣陷，告女方求償60萬元及刊登判決全文，台北地院審結，今（26日）判決邱敗訴。

本案女方於2023年6月17日在臉書PO文，自稱2020年任職當時民眾黨立委賴香伶辦公室助理期間，在某次考察活動中，遭邱臣遠不斷打量她身體、「視線一直停留在我穿裙子露出的腿上」，還將手搭住她放在自己腿上的手。

當時#Metoo風暴席捲全台，政商娛樂圈都有名人被指性騷、性侵而形象崩毀，邱臣遠當時正尋求連任立委，立刻回應女方說法子虛烏有，他不認識對方、彼此從無工作從屬關係，他求證賴香伶也確認未收到女方申訴。

賴香伶當時也PO文指出，本案女方疑轉任其他政黨委員，用抹黃手段對民眾黨做政治鬥爭。

邱臣遠要求女方道歉澄清未果，提告求償精神慰撫60萬元、並要求女方在個人臉書首頁置頂刊登他本案勝訴判決全文連續1個月。

開庭時，雙方各自委任律師出庭代打，女方律師主張性騷擾事件具有隱密特性，受害人多半無法舉證事發經過，本案女方沉澱很長一段時間，2023年在#Metoo風暴中，見其他受害人挺身而出，才有勇氣出面說出往事。

女方律師反駁邱臣遠認為女方有政治動機的質疑，強調證人證稱女方當初求助時，激動得無法言語、顯非虛構，而上網搜尋近期200則邱的相關報導，均無涉及性騷內容，可見女方PO文對邱的影響不大，邱也沒舉證受到何種損害。

邱臣遠請律師當庭代讀聲明，指出本案審理以來，他「感受從事公職生涯這幾年來最痛的領悟，當謊言被包裝成新聞，出席公務活動都能被捏造成性騷擾」，他真正明白到「何以清白是信仰，而真相卻是苦修」。

邱臣遠指女方爆料毫無證據，所說之事與PO文時空相距甚遠，僅因他時任立委，有話題性與新聞性，媒體就大肆報導潑髒水，在網路形成各種對他偏頗不友善言論，他不知女方動機，但賴香伶貼文也說無法排除政治操作的可能。

邱臣遠表示，至今仍常有人援引網路資料中傷他涉及性騷擾、無端踐踏他的名譽和尊嚴，他不僅是前立委、現任代理市長，更是人夫與人父，「卸下工作後，我們都是活生生的人，有血有淚」，見到家人隱忍心中傷痛，他倍感沉重，更須捍衛自身清白，盼法官明察、還他清譽。

邱臣遠未連任立委，但獲邀於去年（2024年）2月1日擔任新竹市長高虹安的副市長，高因涉犯貪污罪，去年7月26日一審被判有罪而停職，邱經內政部指派代理新竹市長至今。

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