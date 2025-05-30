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路透：川普將擴大軍售台灣！　喊話台灣在野黨「別擋國防預算」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）擬擴大對台軍售。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國政府擬擴大對台軍售規模，力道有望超越川普第一任期，目的是在中國持續對台施壓之際，加強對台灣的軍事嚇阻力。根據2位美國官員透露，未來4年對台軍售的批准金額預計將高於川普第一次執政時的183億美元（約新台幣5463億元），甚至可能「輕鬆超越」當時的水準，遠高於拜登任內的約84億美元（約新台幣2507億元）。

根據《路透社》報導，華府官員強調，「總統本人和我們整個團隊都很清楚，提對台『硬嚇阻』能力是當務之急」，並透露目前正與台灣密切合作，規劃新的軍購案，只待台灣確保預算到位即可推動，「這是總統的立場，也是我們所有人的立場。」

與此同時，美方也積極向台灣在野黨喊話，希望不要阻擋民進黨政府將國防預算拉高國內生產毛額（GDP）3%的努力，直言「這不是政黨問題，而是生存問題」。

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國當局籲台灣在野黨不要阻擋國防預算。（圖／達志影像／美聯社）

我國總統府則回應，政府致力強化自我防衛能力，並推動與美方的安全合作。總統府發言人李問指出，台灣將持續提升軍事嚇阻力，同步深化台美安全夥伴關係。國防部則重申國防部長顧立雄過去的立場，強調「民主盟友的團結合作」至關重要，但未就軍售細節多做回應。

在野黨國民黨則對《路透社》表示，國民黨支持提升國防預算的立場「無庸置疑」，也願與美方及執政黨就預算細節溝通協調，但強調支持不代表「照單全收」，必要時仍會審慎調整或談判。民眾黨則回應，與美方溝通順暢，會持續就國防與區域安全議題進行深入對話。

 
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