1小時賺30萬！美國女靠「包水餃」致富　祕訣大公開

▲女子靠包水餃致富翻轉人生，1小時可賺1萬美元。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名34歲女子曾在創投、高齡者護理等多個行業待過，但她後來決定辭去工作，靠著教人包水餃成功創業致富，一小時的薪水高達1萬美元（約新台幣30萬元），比她以前在公司的月薪高出許多。

CNBC報導，華裔女子Samantha Mui在創業之前曾換過多份工作，但當時的她除了背著龐大學貸壓力，還面臨祖母與父親接連過世，讓她意識到人生苦短，心態必須保持快樂。在此之際，她找到一份能夠遠距辦公的工作，但也稱「我覺得這應該是夢想中的工作，但我並不快樂」，後來選擇辭職，讓身心休息，調整心態再出發。

在裸辭大約3周後，Samantha Mui與母親通上電話，激發她創業成立Thirsty Dumpling的想法。經過7個月，她成功在2023年11月成立這間公司，除了教導如何包水餃、販售自製水餃工具，也為私人活動、企業客戶提供實體和線上烹飪課程，也撰寫烹飪書籍Melting Pot。

如今的她可以靠著教100人包水餃，在1小時賺進1萬美元，「我現在人生中最大的成就是，我可以穿著短版上衣和破牛仔褲走進公司辦公室教烹飪課，然後一小時賺的錢比我以前一整個月還多」。

回顧這一路走來的心路歷程，Samantha Mui說，創業初期許多無薪酬工作都讓人身心俱疲，直到開始重視時間與自身價值之後，事業才漸漸出現起色。她稱，無論在事業或是生活方面，相信聽從直覺相當關鍵，且事業上的每一筆交易和所做的事情都關乎身心健康，若付出很多卻總是沒有得到想要的，那永遠不會快樂，找到雙贏局面很重要。

Samantha Mui指出，「我現在感覺開心、輕鬆許多，我只想繼續這樣做，真心希望能一路走下去。」