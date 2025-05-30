美8歲男童頭痛「隔天突病逝」！染致命細菌　MRI曝：入侵整片大腦

▲利亞姆就醫後數小時，病情迅速惡化，最終病逝。（圖／Ashlee Dahlberg）



記者王佩翊／編譯

美國印第安納州一名8歲男童某天放學回家後，向母親抱怨頭痛，怎知隔日就病逝。經過診斷，男童是因為感染「流感嗜血桿菌」（Haemophilus influenzae，簡稱H. flu），而就醫時細菌已經擴散至他的大腦與脊髓，引發致命併發症腦膜炎，馬上被宣布腦死，最終母親只能悲痛同意醫生關閉生命維持系統。令人震驚的是，男童從發現病徵到死亡只過了短短數小時。

根據《每日郵報》報導，8歲男童利亞姆（Liam Dahlberg）4月某天放學回家時突然喊頭痛，由於症狀沒有緩解，因此他的家人隔天一早就帶利亞姆去看醫生。到院後，醫療團隊便帶利亞姆去做了MRI檢查，結果發現他的腦部與脊髓已被大量細菌包圍。當時醫生直接告訴利亞姆的家人，「醫療團隊已經無能為力。」

由於細菌已經擴散至利亞姆的大腦與脊髓，引發腦膜炎，病程發展非常快速，利亞姆不久後被宣布腦死，讓家人措手不及。最終他的母親悲痛同意醫療團隊拔除生命維持系統。

流感嗜血桿菌雖然聽起來像是流感，但實際上是一種細菌，而非病毒。這種細菌平時可能潛藏在健康人的鼻腔或喉嚨中，但若遇到免疫力下降或感冒等病毒性感染時，可能進入血液並迅速擴散至腦部與脊髓，引發致命併發症。

利亞姆的媽媽艾希莉（Ashlee）悲痛分享愛子驟逝的經歷，希望藉此提醒其他家長注意這種罕見且致命的細菌感染。她心碎表示，「我再也無法用言語描述那種痛楚。當我躺在他身邊，感受到他心跳一點一滴消失，那是一種無法形容的撕裂感。」她表示，醫護團隊曾說，家屬「做對了每一步」，但仍然無力回天。

艾希莉指出，利亞姆從小就依照標準接種計畫完成流感嗜血桿菌疫苗的三劑接種，該疫苗在預防感染方面有約95%的效力，因此家屬仍然無法確定他是如何染病。但醫師推測，可能是學校有未接種疫苗的孩童攜帶大量細菌，才會導致利亞姆突破性感染。