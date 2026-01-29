對韓國硬起來！美財長放話「貿易談判作廢」：直到韓國會通過立法

▲美國財政部長貝森特受訪，稱直到南韓通過貿易立法之前，美韓「不存在任何貿易協議」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普近日透過社群平台宣布，將南韓汽車、木材、醫藥品等對美出口關稅從15%調升至25%，理由是南韓國會遲遲未通過涉及3500億美元對美投資的貿易協議立法。對此，美國財政部長貝森特直言，在南韓國會批准之前，美韓之間「不存在任何貿易協議」，擬透過關稅施壓協助推動進展。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於當地時間28日接受美媒《CNBC》節目「Squawk on the Street」專訪時，針對川普政府向南韓加徵關稅的背景作出說明。他指出，由於南韓國會尚未通過相關貿易協議，因此在完成批准程序之前，美國與南韓之間「並沒有貿易協議存在」。

主持人詢問，是否意味著南韓在國會批准相關法案前將得持續面臨25%高關稅時，貝森特回應表示，「這樣的作法『有助於讓事情往前推進』」，他強調川普政府所釋放的訊號相當清楚，就是要求南韓完成協議簽署與國會立法程序。

▲美國總統川普曾稱讚南韓總統李在明，「很聰明」。（圖／路透）

川普26日曾在社群平台Truth Social發文表示，由於南韓立法機構（指國會）尚未將「歷史性貿易協議」通過立法，因此美方將把汽車、木材、醫藥品以及其他對等關稅的稅率從15%調升至25%。

不過，隔天川普語氣轉趨緩和，稱美國將會與南韓「共同找出解決方案」，並暗示關稅是否上調，仍取決於雙方協商結果。據悉，川普在向南韓放話後，至今美國政府仍尚未發布關於上調南韓關稅的行政命令或聯邦公告。

南韓《韓聯社》指出，美方所指的「國會批准」，主要是指南韓國會尚未通過《對美投資特別法》。依照去年7月達成、隨後完成細節的框架性協議，南韓承諾對美投資高達3500億美元；作為交換，美方將南韓的對等關稅從25%下調至15%。

▲南韓產業通商部長金正官緊急從加拿大訪美。（圖／達志影像／newscom）

根據《路透社》，美方近期針對部分貿易夥伴尚未落實框架協議內容感到不滿，南韓成為最新被川普點名的對象。貝森特也為川普的關稅施壓行動辯護，重申此舉是為了促使南韓國會儘速完成批准程序。

目前，川普宣布的關稅上調措施，尚未透過行政命令或聯邦公報正式生效。南韓方面則加緊因應，產業通商部長金正官已啟程赴美，稍早已抵達華盛頓杜勒斯國際機場，預計將於美東時間29日（韓國時間30日上午）在華府與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人會談，向美方說明南韓國會立法進度與政府立場。