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國際火線／揭開川普的底牌：《狂人法則》啟示錄！

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普靈活使用他的狂人法則，戰無不勝。(圖／達志影像／美聯社)

文／朱錦華

美國總統川普的姓氏Trump，在英文裡的意思是「王牌」。而川普亦自認為是政治賭桌上的高手：不斷使用嚇唬、欺敵等手段，逼迫對手就範、或「認賠殺出」。那麼，讓這位「政治賭神」出奇制勝的底牌(王牌)究竟是什麼呢？

2024年底，一部描述年輕的川普如何發跡的電影《狂人法則》(The Apprentice)在美國上映，內容描述年經的川普未發跡前，跟他的「授業」恩師羅伊·科恩(Roy Cohn)相識相知的故事。科恩曾擔任「共黨獵巫師」麥卡錫(Joseph McCarthy)的法律顧聞及助理，以一手把「美國共諜」羅森堡夫妻(The Rosenberg Case)送上電椅而聞名。

▲《狂人法則》以川普早年的商場崛起之路作為故事主軸，男主角為賽巴斯汀史坦。（圖／采昌提供）

▲ 在《美國隊長》系列裡飾「酷寒戰士」知名的賽巴斯汀史坦，在《狂人法則》裡飾演川普。左為飾演科恩的傑瑞米史壯。（圖／采昌提供）

1970年代初，川普為了自己的租賃官司(被指控歧視有色人種租客) ，聘請了科恩擔任辯護律師，從此展開了兩人亦師亦友的關係。這部電影的編劇，是曾經以記者身分採訪川普在2016年參選總統經過的雪曼(Gabriel Sherman)。為了撰寫劇本，他走訪了多位自1980年代以來曾為川普工作過的人，從中得知科恩是如何成為川普的「啟蒙恩師」的經過。

《狂人法則》在美國上映的同一年，正值川普再度參選美國總統。川普競選團隊知曉這部電影內容會損害川普形象，曾努力阻止它在美國上映，但最終失敗(該片於10月11日在美、加地區戲院上檔)。不過，該片也未能影響川普再度當選總統。

▲跟川普亦師亦友的科恩，在1964年時的留影。（圖／翻攝自維基百科)

▲ 跟川普亦師亦友的科恩，在1964年時的留影。（圖／翻攝自維基百科)

影片中有一幕描述科恩傳授給川普「三大致勝法則」。這些法則是否真的來自科恩的傳授，已難考證；但我們的確在川普後來的行事風格裡，見證到這些法則的實踐。科恩告訴川普說：「除了贏，什麼都不重要！」

他傳授的三大法則，第一條是：攻擊、攻擊、再攻擊！這一招，我們發現川普幾乎是無時無刻不在使用它。無論是政治對手、非法移民、或是貿易逆差國(例如中國)，莫不飽嘗過川普無情又惡毒的攻擊。俗語說，「攻擊是最好的防守」。川普顯然深諳此道。

第二大法則：打死不認，否認一切指控。這一招，川普也很愛用。例如之前對他的「通俄門」指控、被判罪名成立的「跟風暴女(Stormy Daniels)發生N夜情封口費案」，他都用上了。當然，更為大家熟知的，是「教唆國會山莊暴動案」。這一招，其實台灣的政治人物也很愛用，而且用得更好。

▲「風暴女丹尼爾」宣稱跟美國總統川普有過「N夜情」。(圖／翻攝自Stormy Daniels推特)

「風暴女丹尼爾斯」宣稱跟美國總統川普有過「N夜情」。(圖／翻攝自Stormy Daniels推特)

第三大法則。也是最重要的一招：不管發生什麼事、不管遭受到多大的攻擊，都要堅稱自己勝利，絕不承認失敗！這是川普的「必殺技」之一。只要永遠不認輸，你就永遠都是「贏家」。2020年競選連任時，川普輸給了拜登。但他指控拜登選舉舞弊，告訴他的川粉自己並未輸掉這場選舉；所以才會引發後來的「國會山莊暴動案」。因此之故，川普至今仍然不曾在總統大選中「選輸」過。

同理可推，美國這次關稅戰就算最後失敗了，川普同樣是不會承認的。他必然會說：「大關稅，大勝利！」川普這三大招真的很好用，鼓勵大家向他好好學習。

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