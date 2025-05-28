「軍人借貸」收買國軍蒐集情資...上尉也淪陷　兄弟檔共諜慘了

▲高等法院台南分院27日重判涉及共諜案的許姓兄弟7年以上徒刑，涉案軍人也遭重判2年半至10年2月不等刑期。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

許姓兄弟以「軍人借貸」廣告為餌滲透軍中情資，勾結中國勢力吸收現役軍人蒐情發展共諜組織，高等法院台南分院27日重判主嫌許男兄弟有期徒刑7年10月與7年4月，另有8名軍人分別被依違反陸海空軍刑法與貪污治罪條例，判處2年半至10年2月不等刑期，全案可上訴。

台南高分檢起訴認定，許姓兄弟自2021年起，多次赴澳門、珠海橫琴區與中國人士接觸，結識綽號「龍哥」、「威哥」的賭場業者，對方表面開設公司，實則為中國蒐集台灣軍事情報的單位。許氏兄弟為牟高額報酬，自2022年起以每人2至3萬元吸收現役軍人，發展間諜組織，並透過孫姓男子（另判5年6月）等共犯協助蒐情。

檢調查出，遭許姓兄弟滲透的軍人遍佈陸、海、空軍及海巡署，階級涵蓋上尉至士兵，全台各地都有，他們交付軍人證、餉條，甚至偷拍或攜帶軍中機密資料，由許氏兄弟翻拍後透過通訊軟體傳送給中方。

統計許氏兄弟犯罪所得達397萬餘元、孫男26萬餘元，另蔡姓等8名現役軍人分別獲利1萬元至19萬餘元不等，行賄總額約500萬元，檢方自2024年4月展開偵查，歷經4波搜尋、查扣9項軍事機密及1項公務機密，涉案49人陸續到案，最終起訴許姓兄弟等15人與8名軍人等23人。