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素顏參加面試「會不禮貌嗎？」　過來人曝關鍵：有精神很重要

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲面試時一定要化妝嗎？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要到公司面試，很多人除了注重服裝，也會化妝，就想給主管留下好印象。不過近日就有網友發文表示，她一直以來都是素顏面試，因此想知道，如果是內勤的職缺，大家面試也都帶妝嗎？貼文曝光後，引起討論。

有網友在Dcard上，以「面試一定要化妝嗎」為標題發文，提到她最近看到網路上有人討論「面試化妝」的話題，其中就有人在得知一些求職者會素顏後，感到震驚，覺得求職者先化妝再面試是很基本的。

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原PO得知後感到不解，原來她一直以來素顏面試，在別人眼中都是很不禮貌的嗎？因此她也想知道，大家面試是否真的都會化妝？如果該職缺不用接觸人群、是內勤的話，也要帶妝面試嗎？

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一堆工作都屎缺，化什麼妝？浪費時間」、「你看同行的男生有沒有化妝，就知道自己要不要化妝」、「從來沒有化妝面試過，目前沒有被打槍過，你是應徵工作又不是選美」、「面試沒在化妝的，上班也是，因為不是門面的工作我覺得就沒差」、「我都素顏，之前去面試一份業務助理的工作，另一位面試者全妝，然後面試開始時就直接被說她不適合，請她可以先回去了」。

還有網友點出關鍵，就是看起來是否有精神、整齊乾淨，「如果你天生就長了一張精神煥發的臉，那可能就不用化妝」、「看是什麼工作性質，主要看起來乾淨有精神就可以了」、「能力重要，眼緣是另一回事，把自己打理得乾淨、有精神很重要，化妝如果沒化好也是白搭」、「會上粉底，至少看起來要乾淨順眼」、「我都素顏只擦防曬，整理乾淨就好了，履歷足夠好誰管你長啥樣，除非是行銷類的工作」。

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