癌末外婆快離世！他想提早用喪假...下秒吐「1句」全場罵翻

▲原PO外婆已經癌症末期，接到通知時間所剩不多。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名網友發文詢問，表示他的外婆因為癌末，所剩時間已經不多，因此他便好奇詢問「喪假能不能提早用？」沒想到下一句他說明，提早請的用意是為了可以出國，就不用使用到特休。貼文立刻引發網友抨擊，紛紛表示「你阿嬤人都還沒走勒！！！！你就在想這些」、「你把你家人的喪假都拿來用，可以環遊世界了」。

該名網友在Dcard上以「喪假可以提早用嗎？」為題發文，表示他的母親告知他，癌末的外婆已經剩沒多久時間。因此，他相當好奇「如果今年確定過世的話我可以用喪假先請假嗎？」

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原PO透露，自己想要提早使用喪假的原因，是因為他下週端午連假，剛好要出國玩，「如果用喪假先請，這樣我特休就可以等年底換錢了。」他還在文末說道「勿砲，認真發問」。

貼文一出立刻引來一票網友砲轟，紛紛留言表示「你怎麼不提早50年用自己的喪假？別炮我，認真發問」、「傻眼欸，想拿喪假出國玩，你好歹也等她真的走了。沒有那種先預支的。你真敢跟主管請，算你狠」、「有些人說話，我都不知道有沒有過過腦」、「談戀愛約會可以提早請婚嫁嗎？？？順便預支結婚補助？？？」「請喪假要訃聞，你以為請喪假不用提交任何證明喔？怎麼還有提前請這回事呵呵，這不就讓你外婆提前死亡？」

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