川普下令暫停留學生簽證申請　韓籍學生證實：美使館停止安排面試

▲美國駐南韓大使館。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國川普政府多次點名哈佛大學，認為該校學生支持反猶太政策、對猶太學生漠不關心，更批評外籍留學生搶奪美國籍學生的入學名額，因此除了取消政府對哈佛的援助後，近日更傳出暫停安排新學生簽證申請面試。對此，南韓當地留學生證實，美國駐韓大使館已暫停安排簽證面試申請，學生和家長們憂心忡忡。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，自從美媒《政客》（Politico）引述美國國務院電報內容，指出川普政府考慮要求所有申請赴美留學的外籍生接受社群媒體審查、且美國使館接獲即日起暫停安排簽證面試後，美國駐南韓大使館從今（28）日起暫時停止提供外籍留學生赴美簽證面試申請。

韓籍留學生在南韓當地留學相關網路論壇發文指出，即便目前想要選擇預約面試進行日期，但是官網已經移除「可供選擇之日期」標示，導致留學生申請面試預約受阻。

多名韓籍赴美留學申請者透露，美國駐韓大使館的官網從28日下午起，便已再無提供「F」（學生）、「M」（職業訓練，發給美容、裁縫、飛行、烹飪、計算機操作等技術職業學校就讀之學生）、「J」（交流）赴美簽證之面試日期選擇。

▲留學生赴美簽證申請之面試日期，已無選項可供選擇。（圖／翻攝自韓網）

對於是否全面中斷留學生簽證面試申請？截至28日下午4時（台灣時間下午3時），美國駐南韓大使館並未透露太多訊息，僅表示，「對於國務院非移民簽證面試申請之預約，其日期是流動性的。」

根據韓媒《韓民族新聞》，針對美國川普政府向哈佛大學祭出的一系列強硬措施，包括取消政府補助、學生社群帳戶審查和停止核發簽證，許多領到哈佛大學錄取通知書的學生家長皆相當擔憂，連續36年從事留學諮商的海外留學公社院長朴政遠（音譯）更直言，「（美國）政府驅趕學生的案例，還是第一次發生！」

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