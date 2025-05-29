　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「存到100萬反而更焦慮！」她崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

原PO存到人生第一桶金100萬元後，開始變得「錢越多，越怕花」。（示意圖／報系資料照）

▲原PO存到人生第一桶金100萬元後，反而不敢花錢。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少人夢想存到人生的第一桶金，但一名30歲女子分享存到人生第一桶金100萬元的心情，她原以為擁有百萬存款後，生活會比較輕鬆，沒想到卻開始變得「錢越多，越怕花」，連買一杯100元咖啡都要猶豫一下。貼文曝光後引發熱議，有網友直言，第一桶金100萬的說法已經是20、30年前了，因為通貨膨脹，「第一桶金至少要250到300萬」。

該名女網友在Dcard以「存到第一桶金後，我反而更焦慮了」為題發文，表示她終於存到人生第一個100萬元，原本以為生活會變得比較輕鬆，但她卻出現錢越多越不敢花的焦慮，坦言「以前存不多，花錢只會想夠不夠用，現在反而開始算值不值得投資，一杯100元的咖啡都要想10秒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，她存到百萬後，開始每月定期定額投資，但她卻發現「說真的，有時會覺得自己只是有在投資，不一定有在變有錢」，讓她開始好奇，大家存到第一桶金後，會怎麼調整存錢跟花錢的心態。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言，「我覺得妳可以放鬆點。因為現在的第一桶金定義是300萬，妳並沒有存到」、「現在的一桶金已經改成300萬了」、「20、30年前就有第一桶金100萬的說詞了，現在通膨第一桶金至少要250到300萬」、「100萬連頭期款都不夠」、「說實在的現在的物價跟房價，100萬已經不能說是第一桶金了」。

也有網友表示不用焦慮，「100萬只是開始，後面才是最重要的累積，這種事情又不是一下就能起來，反正錢都先慢慢存起來，該投資就投資」、「不用焦慮，妳已經贏過以前月光的自己了，現在還是很多像妳以前一樣的人，盡人事聽天命，也不用跟別人比，比不完的」、「希望各位不要太苛求自己了，只有妳自己知道自己過得好不好，把握當下的人生吧」。

延伸閱讀
北市大桃花窟1／校長、院長各自偷情被抓包　校內大談辦公室戀情
23歲女剛畢業被討每月3萬元生活費　她嘆：媽媽不工作揮霍我的錢
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南韓軍機墜毀　傷亡人數不明
男閨蜜被爆出國「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應
北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！　慘淪性奴團
快訊／Andy反擊了！駁斥家寧指控「漏洞百出」：法院見
快訊／張斯綱遭北檢約談　偵訊後請回
快訊／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因曝光
家寧男閨蜜被爆「IG限動慶祝孩子誕生」　照片曝光
北檢約談張斯綱！　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走
獨／型男里長「砲兵團」酒店曝光　桌上一物露餡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

家寧男閨蜜不吃鮑魚？范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

家寧個人商業案140件「Andy僅個位數」：都是領一樣月薪

新冠疫情強襲！ 口罩大廠CSD急增2個月備貨　華新祭出買1送1

「存到100萬反而更焦慮！」她崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

家寧男閨蜜不吃鮑魚？范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

家寧個人商業案140件「Andy僅個位數」：都是領一樣月薪

新冠疫情強襲！ 口罩大廠CSD急增2個月備貨　華新祭出買1送1

「存到100萬反而更焦慮！」她崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

快訊／南韓海軍軍機墜機　傷亡人數不明

德翔海運強化亞太布局　全新JTX航線六月下旬正式啟航

道奇8局失守慘遭逆轉　羅伯斯：比賽後段失分令人沮喪

法院擋下關稅！　川普「越權爭議」5大要點一次看

PCB廠精成科唯一跌停鎖死個股！　賣老股認新股引賣壓

快訊／全球粉絲哀嚎！車銀優7月確定入伍　「倒數2個月報到軍樂隊」

監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

雷霆王牌SGA本季「6獎項」大滿貫　生涯年只差總冠軍榮耀

BMW「最暢銷M性能車」更新！馬力突破600匹、入門版續航再升級

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

生活熱門新聞

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝

「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

訂位報「周公的周」店員聽不懂！副教授改口秒成功

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

快訊／今全台變天！　18縣市大雨特報

UNIQLO「暗黑禁忌」顧客超容易犯！

小心抓交替！　端午「五毒日」6禁忌

范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

六月初好運「四大生肖」

即／12縣市大雨特報！強風齊發

更多熱門

相關新聞

台大毒梟月玩虛擬幣超過3000萬　有三個周杰倫愛的NFT

台大毒梟月玩虛擬幣超過3000萬　有三個周杰倫愛的NFT

美國聯邦調查局（FBI）日前破獲國際毒品交易暗網「隱身市場」（Incognito Market），意外揪出幕後藏鏡人「法老」，是台大資管系畢業生林睿庠。事後更爆出林睿庠近年來明面上以虛擬貨幣玩家自稱，時常在網路上高調公開自己的交易紀錄。據了解，他在虛擬貨幣交易平台的等級達到VIP等級3，意即每月交易量超過100萬美元（約新台幣3000萬元），才會遭駭客組織盯上，以黑吃黑手法偷走他交易所帳戶裡面所有的貨幣以及NFT，進而導致他財務周轉不靈。

癌末外婆快離世！他想提早用喪假吐1句…全場罵翻

癌末外婆快離世！他想提早用喪假吐1句…全場罵翻

左手痠麻竟是心肌梗塞！醫喊自求多福：未來恐死在路上

左手痠麻竟是心肌梗塞！醫喊自求多福：未來恐死在路上

輝達進駐北市科！華碩施崇棠坦言擔心1事

輝達進駐北市科！華碩施崇棠坦言擔心1事

彭啟明扯「煮菜是空污來源」！醫酸：不懂可下載1手冊

彭啟明扯「煮菜是空污來源」！醫酸：不懂可下載1手冊

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

家寧預告10:00AM回應卻沒影！

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

快訊／LINE全新功能上線！

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面