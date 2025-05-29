「存到100萬反而更焦慮！」她崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

▲原PO存到人生第一桶金100萬元後，反而不敢花錢。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少人夢想存到人生的第一桶金，但一名30歲女子分享存到人生第一桶金100萬元的心情，她原以為擁有百萬存款後，生活會比較輕鬆，沒想到卻開始變得「錢越多，越怕花」，連買一杯100元咖啡都要猶豫一下。貼文曝光後引發熱議，有網友直言，第一桶金100萬的說法已經是20、30年前了，因為通貨膨脹，「第一桶金至少要250到300萬」。

該名女網友在Dcard以「存到第一桶金後，我反而更焦慮了」為題發文，表示她終於存到人生第一個100萬元，原本以為生活會變得比較輕鬆，但她卻出現錢越多越不敢花的焦慮，坦言「以前存不多，花錢只會想夠不夠用，現在反而開始算值不值得投資，一杯100元的咖啡都要想10秒」。

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原PO提到，她存到百萬後，開始每月定期定額投資，但她卻發現「說真的，有時會覺得自己只是有在投資，不一定有在變有錢」，讓她開始好奇，大家存到第一桶金後，會怎麼調整存錢跟花錢的心態。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言，「我覺得妳可以放鬆點。因為現在的第一桶金定義是300萬，妳並沒有存到」、「現在的一桶金已經改成300萬了」、「20、30年前就有第一桶金100萬的說詞了，現在通膨第一桶金至少要250到300萬」、「100萬連頭期款都不夠」、「說實在的現在的物價跟房價，100萬已經不能說是第一桶金了」。

也有網友表示不用焦慮，「100萬只是開始，後面才是最重要的累積，這種事情又不是一下就能起來，反正錢都先慢慢存起來，該投資就投資」、「不用焦慮，妳已經贏過以前月光的自己了，現在還是很多像妳以前一樣的人，盡人事聽天命，也不用跟別人比，比不完的」、「希望各位不要太苛求自己了，只有妳自己知道自己過得好不好，把握當下的人生吧」。

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