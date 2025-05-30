友棄讀「南部好大學」他傻了！過來人秒懂苦笑：被老師罵臭頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

日前學測成績陸續出爐，申請志願也成為學生間熱門話題。就有考生透露，朋友學測成績不錯，有機會上中南部不錯的大學，最後卻選擇留在台北，讀一間分數不高的學校，讓他很訝異。不過，學校曝光後，就有人直呼理解，「交通已經越來越不方便，我記得前年還去年甚至停掉一條公車線。」

一名網友在Dcard發文「真的有人為了生活機能放棄好大學嗎？」提到朋友學測成績不錯，可以上中南部不錯的大學，對方最後卻選擇讀台北分數不高的學校，讓他非常訝異，「我完全無法理解，原本以為他會追求更好的學術環境或資源，但他的選擇卻大大出乎我的意料」，怎麼也無法理解對方為什麼會做出這樣的決定。

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貼文一出，就有人詢問「具體說是哪間和哪間？」原PO才在留言處透露，中南部大學指的是國立中正大學，另一間則是台北教育大學（北教大）。結果馬上有網友懂了，「有可能，中正我是完全不考慮，中原和中正我甚至都會選中原」、「現在中正的交通已經越來越不方便，我記得前年還去年甚至停掉一條公車線。要我也寧可選北教大」、「文化跟中正我也會選文化。」

還有過來人直呼，「我當初分數大約能上中正偏冷門系，後來也是選北教！班上的人分數問下來也蠻多跟我差不多、甚至有再高一點的」、「我二十五年前為了在台北市唸大學，選擇東吳法律放棄中正法律」、「我還真的這樣，當時中正跟高大我選了後者，然後被老師唸到臭頭。」

但也有網友認為，「身為一個台北人，我覺得來闖闖也是不錯的啦，剛剛申請上中山大學的時候，也是很想留北部，但是來南部學會了很多東西，如衝浪啊、風帆啊」、「我是為了留在台北住家裡，放棄中字輩，但有點後悔？」「中正其實不錯的，很難得有機會可以體驗」、「我朋友就是大學棄成大選台科，後來在公館待膩了，研究所就棄台大選交大。」