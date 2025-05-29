女友懷孕喜訂婚！她卻生出「混血黑寶寶」...爆肝工程師哭了

▲工程師一看到女友生下一名黑人混血寶寶，血型也對不上，才驚覺自己被綠。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

一名科技業工程師表示，與女友交往3年，當女友告訴他已經懷孕5、6個月的喜訊，工程師因為外公剛過世，無法立即辦喜事，因此決定先與對方訂婚。誰知道當他將婚訊陸續通知親友後，女友卻在醫院生下一名黑人混血寶寶，血型也對不上，他才驚覺自己被綠。貼文一出不少網友安慰他，要慶幸2人還沒有結婚，早早發現反而是好事。

該名男工程師在Dcard感情板以「因懷孕訂婚的女友，生出混血黑人」為題發文，表示已經與女友交往3年多，本來女友一直有種「不想太早結婚」的感覺，但就在2024年12月底，女友找上他問「要不要結婚」，並告知自己已經懷孕了5、6個月了。原PO表示，因自己的阿公在同年10月底才辦完喪事，習俗上不方便立刻結婚，因此先與女友訂婚給個交代，並打算在今年年底舉行婚禮。

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原PO指出，女友在5月27日深夜生產了，原本他已經想好寶寶的名字，滿心期待的迎接新生命，卻發現女友生下的嬰兒看起來卻是一副黑人混血兒的樣子。而且他的血型是O型，女友血型是AB型，理論上寶寶的血型應該是A型或B型，然而這名寶寶卻是AB型，讓他超級傻眼。

原PO表示，他與女友聊了2分鐘就離開了醫院，並且覺得自己這輩子應該不會再和對方聯絡了。而他在買醉中又哭又笑的發文，疑惑自己是否很失敗。又表示女友告訴他，自己都在加班沒有時間陪她，所以才會出軌。他則忍不住傾訴：「我是科技業工程師，常常爆肝加班，我是比較少陪伴她，但經濟上還過得去，可是現實社會不就是這樣，賺錢跟時間很難可以同時擁有。」

最後，原PO表示自己已經35歲，對感情已經有點疲倦，如今忍不住在想買個外籍新娘會不會比交往還純粹。而且他也不知道如今該怎麼收場，「我真的不知道後續怎麼處理，大家都知道，我與前女友訂婚，並且她懷孕了。不知道怎麼跟其他人解釋我跟前女友的事。」

看完原PO的遭遇，網友紛紛回文，「還好只是訂婚而已，不是當盤子幾年後才發現」、「上天保佑原PO只是訂婚而已，不是結婚」、「先把自己情緒整理好，既然是跟小孩有關係，那該自清的還是要對外說明。真的好險沒結婚，要離婚是很麻煩的事。」

還有網友表示，這位原PO的想法太過極端：「覺得外籍新娘真的好可憐，淪為台男走投無路之下的產品」、「不要因為自己年紀到了就去買外籍新娘好嗎，幹嘛禍害別人人生？」「找找相親聯誼吧，應該也有很多工作環境單純的女性，像老師、公務員。找外籍也一樣難排除當現成爸。」

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