端午維安總動員！海巡「異地同步」掃蕩　7艇45車鎖北台海域

▲海巡北部分署出動7艘巡防艇、45車隊同步出擊，展現執法決心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午節前夕，海巡署北部分署今（28）日下午2時許，動員194名人力，以「異地同步」方式在宜蘭至新竹五縣市展開大規模掃蕩，出動7艘巡防艇、45部勤務車及無人機、偵搜犬等高科技裝備，聯合警方、憲兵及關務署等單位，全面封鎖北台灣海域，展現政府嚴防走私偷渡、守護國境安全的堅定決心！

隨著端午節將近，民生物資需求攀升，走私與偷渡等不法行為亦可能藉機滋生。為有效遏止不法行徑，北部分署指導所轄第一、第二及第三巡防區，分別規劃並整合轄內3個岸巡隊、5個海巡隊及5個查緝隊，並聯合地方縣市警察局、港務警察總隊、憲兵單位及財政部關務署等機關，共同投入此次擴大執法掃蕩行動。

▲海巡署北部分署出動無人機。

海巡署北部分署指出，本次任務共動員7艘巡防艇、45部勤務車、1架無人機、4隻海巡偵搜犬，總計194名人力，並配備無人機、機動雷達車及熱影像系統等高科技設備，有效提升重點區域查緝能量，強化海陸聯防效能。

海巡署北部分署強調，此次特別選在端午節前夕執行掃蕩任務，不僅具有象徵意義，更以實際行動展現「守土有責、守海有我」的堅定使命。海巡署同時呼籲民眾，若發現可疑或不法情事，請立即撥打「118」報案專線，海巡人員將迅速應處，持續守護國人安全與國境防線。

▲海巡署北部分署出動4隻海巡偵搜犬。

